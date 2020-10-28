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NEWSru.co.il :: В Израиле28 октября 2020 г., 12:36

США отменили ограничения на правительственные инвестиции в проекты в Иудее и Самарии

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Церемония подписания соглашения в университете Ариэля США отменили ограничения на правительственные инвестиции в проекты в Иудее и Самарии

28 октября Израиль и США подписали соглашение, расширяющее сотрудничество в научной сфере между двумя государствами.

Речь идет об изменении текста существующих соглашений, в которых оговаривалось, что американские правительственные фонды не будут инвестировать деньги в проекты и компании хайтека, расположенные в Иудее и Самарии. В новых соглашениях, церемония подписания которых премьер-министром Биньямином Нетаниягу и послом США в Израиле Дэвидом Фридманом состоялась в университете Ариэля, это ограничение снято.

Портал Walla сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что инициатором подписания соглашений является посол США в Израиле. Этот шаг является жестом доброй воли в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, согласившегося снять на данном этапе с повестки дня вопрос о распространении суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии.

В то же время представители США отмечают, что изменение соглашений не означает признания суверенитета Израиля в Иудее и Самарии, а лишь свидетельствует о расширении сотрудничества между двумя государствами.


Выступая на церемонии подписания, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Президент Трамп и его помощники достойны оваций за те усилия, которые прикладывают ради достижения нами мирных соглашений с арабскими странами. Когда Трамп признал суверенитет Израиля на Голанских высотах, говорили, что это разрушит шанс на мир. То же самое говорили, когда он перенес посольство в Иерусалим. Но оба раза предсказатели ошиблись. Они отрицают то, что отрицать нельзя – связь народа Израиля с его землей".

Министр по делам высшего образования Зеэв Элькин заявил: "Это важное соглашение. Оно одновременно продвигает вопрос распространения суверенитета на Иудею и Самарию, а также усиливает Ариэльский университет. Это еще один шаг на пути к признанию наших прав. Это еще один шаг на пути к признанию Ариэльского университета".

Представители левой организации GStreet Israel подвергли это соглашение резкой критике. "Меньше чем за неделю до выборов в США Трамп вместе с Нетаниягу организуют политический трюк, чтобы продвинуть опасную и вредную идею аннексии де-факто. Это решение не только причиняет ущерб соглашениям между Израилем и палестинцами, но и противоречит обязательствам, взятым на себя Израилем в рамках соглашения с ОАЭ", – говорится в заявлении организации.

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