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NEWSru.co.il :: В Израиле28 сентября 2020 г., 19:23

"Йом Кипур" глазами парамедиков: в больницы были доставлены 1818 израильтян

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Йом Кипур" глазами парамедиков: в больницы были доставлены 1818 израильтян

Службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что за последние 25 часов, которые продолжался Йом Кипур, парамедики МАДА оказали помощь 2360 израильтянам в разных частях страны.

1.818 израильтян были доставлены в больницы. 305 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.

Парамедики оказали помощь 129 любителям катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы. Пять человек получили травмы средней степени тяжести.


17 человек получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. В местном совете Басмат-Табун автомобилем была сбита насмерть 54-летняя женщина.

Отметим, что в этот Йом Кипур по сравнению с предыдущими годами, произошло гораздо меньше дорожно-транспортных происшествий, так как с 25 сентября по всей стране действует "герметичный" карантин, во время которого запрещено удаляться от дома более чем на один километр.

18 человек получили травмы в результате драк и конфликтов. Один из пострадавших в больницу был доставлен в состоянии средней тяжести.

Кроме того, за последние сутки сотрудники "Маген Давид Адом" доставили в больницы 136 рожениц. При этом двое малышей появились на свет по дороге в больницу.

Кроме того, сотрудники МАДА взяли 1595 проб на коронавирус в арабских населенных пунктах.

Банк крови МАДА поставил в больницу 298 порций донорской крови и 38 порций плазмы, необходимой для спасения жизни пациентов с коронавирусом.

Дважды за последние сутки автомобили скорой помощи, прибывшие по вызову для оказания неотложной помощи, подвергались "каменных атакам".

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