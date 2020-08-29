Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу проходят по всей стране

В субботу, 29 августа, вечером, в ряде городов Израиля – в Иерусалиме, Кейсарии, Герцлии и Эйлате – проходят акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Точное число митингующих не сообщается.

מחאת בלפור – השבוע ה-10: המפגינים יקיימו צעדה מגשר המיתרים למעון רה"מ – ללא אישור המשטרה. הדיווח של @Roi_Yanovsky ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/R8n9yBubmG — כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2020

В Кейсарии собрались несколько сотен митингующих.

По словам очевидцев, в Герцлии, на перекрестке А-Сира, где митинговали активисты организации "Черные флаги", некий мужчина, проезжавший мимо протестующих в машине, размахивал пистолетом, крича: "Биби!". Эти сведения проверяются полицией.