Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу проходят по всей стране
В субботу, 29 августа, вечером, в ряде городов Израиля – в Иерусалиме, Кейсарии, Герцлии и Эйлате – проходят акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Точное число митингующих не сообщается.
Известно, что в несанкционированном марше от Струнного моста на въезде в Иерусалим в сторону Кикар Париз участвуют несколько тысяч человек.
מחאת בלפור – השבוע ה-10: המפגינים יקיימו צעדה מגשר המיתרים למעון רה"מ – ללא אישור המשטרה. הדיווח של @Roi_Yanovsky ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/R8n9yBubmG— כאן חדשות (@kann_news) August 29, 2020
В Кейсарии собрались несколько сотен митингующих.
По словам очевидцев, в Герцлии, на перекрестке А-Сира, где митинговали активисты организации "Черные флаги", некий мужчина, проезжавший мимо протестующих в машине, размахивал пистолетом, крича: "Биби!". Эти сведения проверяются полицией.
Отметим, что активисты "Черных флагов" проводят акции еще в нескольких городах страны, в том числе в Нагарии. Участники акции пришли на митинги с плакатами "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", "Биби – домой" и т.д.
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