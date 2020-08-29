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NEWSru.co.il :: В Израиле29 августа 2020 г., 20:29

Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу проходят по всей стране

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В субботу, 29 августа, вечером, в ряде городов Израиля – в Иерусалиме, Кейсарии, Герцлии и Эйлате – проходят акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Точное число митингующих не сообщается.


Известно, что в несанкционированном марше от Струнного моста на въезде в Иерусалим в сторону Кикар Париз участвуют несколько тысяч человек.

В Кейсарии собрались несколько сотен митингующих.

По словам очевидцев, в Герцлии, на перекрестке А-Сира, где митинговали активисты организации "Черные флаги", некий мужчина, проезжавший мимо протестующих в машине, размахивал пистолетом, крича: "Биби!". Эти сведения проверяются полицией.


Отметим, что активисты "Черных флагов" проводят акции еще в нескольких городах страны, в том числе в Нагарии. Участники акции пришли на митинги с плакатами "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", "Биби – домой" и т.д.

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