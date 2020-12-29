Минздрав и полиция подтверждают: разрешено оказывать услуги на дому у клиента

В понедельник, 28 декабря, редакция NEWSru.co.il опубликовала сообщение от министерства здравоохранения, согласно которому в период третьего карантина, вступившего в силу вечером 27 декабря, индивидуальным предпринимателям, владельцам и работникам бизнесов, которым запрещено принимать у себя клиентов, разрешено оказывать услуги у клиентов на дому.

Речь идет о "любых услугах в рамках работы". То есть, бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов (такие как парикмахерские, салоны красоты, швейные и ремонтные мастерские и прочие) и имеющие возможность оказать такую же услугу на дому у клиента, имеют на это право.

После этой публикации мы получили множество писем от читателей, просивших перепроверить данную информацию и отмечавших, что этих инструкций нет на сайте минздрава.

Наша редакция обратилась в юридический отдел министерства здравоохранения Израиля, который подтвердил ранее опубликованные нами данные.

Мы также обратились в полицию с просьбой подтвердить, что выезд на дом к клиенту, в частности выезд с целью оказания любых косметических услуг (парикмахера, косметолога и т.д.), не является нарушением карантина и не облагается штрафом. После проверки начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман подтвердил нашему корреспонденту эту информацию.

Отметим, что многие правила карантина являются предметом дискуссий как в обществе, так и в структурах исполнительной и законодательной власти. Иногда эти правила меняются под давлением общественных и политических сил. Могут возникать ситуации, при которых представители правоохранительных органов в недостаточной степени информированы о последних решениях правительства.