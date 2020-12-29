Эдельштейн распорядился отменить принудительный карантин в гостиницах для прилетевших из любой страны
Во вторник, 29 декабря, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн распорядился подготовить указ, отменяющий принудительное размещение на карантин в гостиницы после возвращения в Израиль из любой страны мира.
Как было объявлено накануне, согласно инициативе минздрава, возвращающимся из-за границы будет предложено пройти тест на коронавирус в международном аэропорту. При отрицательном результате теста будет разрешено проходить карантин в домашних условиях. Напомним, карантин продолжается либо 14 дней, либо десять при наличии двух отрицательных тестов.
Обладатели положительного теста на коронавирус, а также отказавшиеся от прохождения проверки будут направляться в гостиницы для прохождения карантина.
Пока неизвестно, когда вступят в силу новые распоряжения.
Напомним, в среду, 23 декабря, в 22:00 в Израиле вступило в силу постановление о принудительном размещении в гостиницах для прохождения карантина израильтян, вернувшихся из-за рубежа. Это постановление распространяется на всех граждан Израиля, прилетающих из любой страны мира.
Распоряжение о принудительном карантине привело к волне критики в адрес правительства, к хаосу, давкам и даже потасовкам в аэропорту Бен-Гурион, где сотни израильтян отказывались ехать в гостиницы. Происходили беспорядки и в самих "карантинных" гостиницах.
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