Эдельштейн распорядился отменить принудительный карантин в гостиницах для прилетевших из любой страны

Во вторник, 29 декабря, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн распорядился подготовить указ, отменяющий принудительное размещение на карантин в гостиницы после возвращения в Израиль из любой страны мира.

Как было объявлено накануне, согласно инициативе минздрава, возвращающимся из-за границы будет предложено пройти тест на коронавирус в международном аэропорту. При отрицательном результате теста будет разрешено проходить карантин в домашних условиях. Напомним, карантин продолжается либо 14 дней, либо десять при наличии двух отрицательных тестов.

Обладатели положительного теста на коронавирус, а также отказавшиеся от прохождения проверки будут направляться в гостиницы для прохождения карантина.

Пока неизвестно, когда вступят в силу новые распоряжения.

Напомним, в среду, 23 декабря, в 22:00 в Израиле вступило в силу постановление о принудительном размещении в гостиницах для прохождения карантина израильтян, вернувшихся из-за рубежа. Это постановление распространяется на всех граждан Израиля, прилетающих из любой страны мира.

Распоряжение о принудительном карантине привело к волне критики в адрес правительства, к хаосу, давкам и даже потасовкам в аэропорту Бен-Гурион, где сотни израильтян отказывались ехать в гостиницы. Происходили беспорядки и в самих "карантинных" гостиницах.