Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il
Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2021 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2021 ГОДА. Принять участие в опросе
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2021 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2021 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика,
6) Человек года. Экономика,
7) Армия и службы безопасности,
8) Наука, образование и здоровье,
9) Человек года. Культура,
10) Современные технологии,
11) Человек года. Спорт,
12) Событие года в мире,
13) Событие года в Израиле,
14) Потеря года в мире,
15) Потеря года в Израиле.
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НОМИНАНТЫ
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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Альберт Бурла – генеральный директор компании Pfizer, создавшей вакцину против коронавируса, ставшую основной в Израиле
Илон Маск – гендиректор компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек по версии Forbes, названный человеком года журналом Time
Мария Ресса и Дмитрий Муратов – главные редакторы Rappler и "Новой газеты", удостоенные Нобелевской премии мира
Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", арестованный и осужденный после возвращения в Россию
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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Хайбатулла Ахундзада – лидер "Талибана", глава Исламского Эмирата Афганистан
Алек Болдуин – актер и продюсер, в результате выстрела из револьвера которого на съемочной площадке была убита оператор Галина Хатчинс
Анджей Дуда – президент Польши, подписавший закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами
Эбрагим Раиси – самый радикальный президент Ирана (по оценке МИД Израиля), инициировавший новый этап иранской ядерной программы
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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Йони Бочковский – начальник смены пожарной станции в Холоне, принявший решение об эвакуации жильцов аварийного дома незадолго до его обрушения
Александр Слонский – водитель автобуса, спасший пассажиров во время ракетного обстрела
Нерия Фельдман – водитель автомобиля, спасший людей во время теракта около Хомеша
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4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Эдуард Качура – бывший работник психбольницы "Маале а-Кармель", обвиненный в убийстве 17-летней девушки
Кармель Мауда – бывшая хозяйка яслей "Бейби Лав", осужденная за издевательства над детьми
Юсуф Мухаммад Эльбаз – имам Лода, подстрекавший к еврейским погромам в дни операции "Страж стен"
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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Нафтали Беннет – лидер партии "Ямина", сумевший получить пост премьер-министра
Ицхак Герцог – бывший лидер партии "Авода" и экс-глава "Сохнута", избранный на пост президента Израиля
Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший сформировать коалицию без "Ликуда", временно уступив пост премьер-министра
Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", лишившийся поста премьер-министра, но остающийся, согласно опросам, самым популярным политиком в Израиле
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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Мансур Аббас – лидер партии РААМ, добившийся принятия крупнейшей в истории Израиля программы инвестиций в инфраструктуру и развитие арабских населенных пунктов
Михаль Коэн – и.о. директора антимонопольного управления, начавшая расследование подозрений в сговоре цен между импортерами и торговыми сетями
Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", министр финансов, сумевший добиться утверждения бюджета на 2021-2022 годы
Владельцы частных бизнесов, которые не закрылись несмотря на карантинные локдауны
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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Бойцы пограничной полиции, ликвидировавшие террориста у Шхемских ворот – против них было начато следствие, прекращенное за отсутствием состава преступления
Первые пять выпускниц курса командиров танковых экипажей
Подполковник Ицик Овадия – командир "красного" (преимущественно женского) подразделения, изображающего противника ЦАХАЛа
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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Ицхак Крайс – гендиректор директор больницы "Шиба", специалисты которой проверяли эффективность бустерной прививки и начинают проверять эффективность четвертой дозы
Ифат Шаша-Битон – министр просвещения, выступившая против вакцинации школьников в учебное время
Шарон Эльрои-Прайс – глава службы общественного здравоохранения, подвергающаяся нападкам со стороны противников вакцинации
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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА
Художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер, аниматор Максим Буньков и культуролог Михаил Король – за выставку "Половина пути"
Даниэль Сыркин – кинорежиссер, снятый им сериал "Тегеран" удостоен главной премии International Emmy Awards
Проект YOFFI של ISRAEL, объединивший 36 израильских русскоязычных художников Израиля
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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
CorrActions – израильский стартап в области неинвазивной нейробиологии, разработавший платформу для чтения мыслей
Future Meat – израильский разработчик "мяса из пробирки", первым в мире начавший подобное производство
Helios – израильский стартап, разработавший технологию добычи кислорода из грунта Луны
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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Линой Ашрам – художественная гимнастика, олимпийская чемпионка
Анастасия Горбенко – плавание, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы
Артем Долгопят – спортивная гимнастика, олимпийский чемпион
Марк Маляр – плавание, двукратный чемпион и медалист Паралимпиады
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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Действия властей России, направленные на ликвидацию общества "Мемориал"
Открытие нового мемориального комплекса в Бабьем Яру в Киеве
Смена руководства в США, приход к власти президента Джо Байдена
Приход "Талибана" к власти в Афганистане
Уход из большой политики Ангелы Меркель
Скандал вокруг израильской компании NSO, программа которой использовалась в разных странах для слежки за политиками и оппозиционерами
Эпидемия коронавируса, продолжающаяся несмотря на массовую вакцинацию
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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Смена правящей коалиции, уход Нетаниягу в оппозицию
Принятие бюджета на 2021-2022 годы
Продолжение борьбы с эпидемией коронавируса
Пересмотр дела Романа Задорова, осужденного за убийство Таир Рады
Антитеррористическая операция "Страж стен" в секторе Газы
Побег шестерых террористов из тюрьмы "Гильбоа"
Трагедия на горе Мерон
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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Жан-Поль Бельмондо – актер (Франция)
Резо Габриадзе – режиссер и художник (Грузия)
Валерий Гаркалин – актер (Россия)
Александр Градский – певец и композитор (Россия)
Дмитрий Зимин – ученый, миллиардер, благотворитель (Россия)
Владимир Качан – актер (Россия)
Ларри Кинг – телеведущий (США)
Сергей Ковалев – правозащитник (Россия)
Чик Кориа – джазовый пианист (США)
Василий Лановой – актер (Россия)
Петр Мамонов – музыкант и актер (Россия)
Владимир Меньшов – кинорежиссер (Россия)
Андрей Мягков – актер (Россия)
Владимир Наумов – кинорежиссер (Россия)
Николай Сличенко – певец и актер, руководитель театра "Ромэн" (Россия)
Сергей Соловьев – кинорежиссер (Россия)
Микис Теодоракис – композитор, автор сиртаки (Греция)
Нина Ургант – актриса (Россия)
Ларри Флинт – основатель издательского дома Hustler (США)
Олег Целков – художник (СССР, Франция)
Мариэтта Чудакова – литературовед (Россия)
Шелдон Эдельсон – миллиардер, поддерживавший Израиль (США)
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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ицхак Арад – историк, бывший директор "Яд ва-Шем"
Яфит Гринберг – легенда рекламы
Рони Даниэль – журналист, военный корреспондент
Лиор Йени – певец
Владимир Мак – гид, организатор музыкальных фестивалей
Георг Мордель – журналист и писатель
Омри Ницан – режиссер, худрук Камерного театра
Ида Нудель – еврейская правозащитница
Игаль Тумаркин – скульптор
Женя Файерман – певица, исполнительница песен на идиш
Цви Цилькер – бывший мэр Ашдода
Альбер Эльбаз – дизайнер одежды
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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2021 ГОДА. Принять участие в опросе
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