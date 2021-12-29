Герои, антигерои, события 2021 года в Израиле и в мире. Голосование на NEWSru.co.il

Редакция сайта NEWSru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2021 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

При голосовании в каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, звучавших в новостях в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2021 ГОДА. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2021 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но иногда мы делаем исключения из этого правила.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2021 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика,

6) Человек года. Экономика,

7) Армия и службы безопасности,

8) Наука, образование и здоровье,

9) Человек года. Культура,

10) Современные технологии,

11) Человек года. Спорт,

12) Событие года в мире,

13) Событие года в Израиле,

14) Потеря года в мире,

15) Потеря года в Израиле.



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НОМИНАНТЫ

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1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Альберт Бурла – генеральный директор компании Pfizer, создавшей вакцину против коронавируса, ставшую основной в Израиле

Илон Маск – гендиректор компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек по версии Forbes, названный человеком года журналом Time

Мария Ресса и Дмитрий Муратов – главные редакторы Rappler и "Новой газеты", удостоенные Нобелевской премии мира

Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", арестованный и осужденный после возвращения в Россию

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2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Хайбатулла Ахундзада – лидер "Талибана", глава Исламского Эмирата Афганистан

Анджей Дуда – президент Польши, подписавший закон, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами

Эбрагим Раиси – самый радикальный президент Ирана (по оценке МИД Израиля), инициировавший новый этап иранской ядерной программы

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3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Йони Бочковский – начальник смены пожарной станции в Холоне, принявший решение об эвакуации жильцов аварийного дома незадолго до его обрушения

Александр Слонский – водитель автобуса, спасший пассажиров во время ракетного обстрела

Нерия Фельдман – водитель автомобиля, спасший людей во время теракта около Хомеша

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Эдуард Качура – бывший работник психбольницы "Маале а-Кармель", обвиненный в убийстве 17-летней девушки

Кармель Мауда – бывшая хозяйка яслей "Бейби Лав", осужденная за издевательства над детьми

Юсуф Мухаммад Эльбаз – имам Лода, подстрекавший к еврейским погромам в дни операции "Страж стен"

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5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Нафтали Беннет – лидер партии "Ямина", сумевший получить пост премьер-министра

Ицхак Герцог – бывший лидер партии "Авода" и экс-глава "Сохнута", избранный на пост президента Израиля

Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший сформировать коалицию без "Ликуда", временно уступив пост премьер-министра

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда", лишившийся поста премьер-министра, но остающийся, согласно опросам, самым популярным политиком в Израиле

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6) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Мансур Аббас – лидер партии РААМ, добившийся принятия крупнейшей в истории Израиля программы инвестиций в инфраструктуру и развитие арабских населенных пунктов

Михаль Коэн – и.о. директора антимонопольного управления, начавшая расследование подозрений в сговоре цен между импортерами и торговыми сетями

Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", министр финансов, сумевший добиться утверждения бюджета на 2021-2022 годы

Владельцы частных бизнесов, которые не закрылись несмотря на карантинные локдауны

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7) АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Бойцы пограничной полиции, ликвидировавшие террориста у Шхемских ворот – против них было начато следствие, прекращенное за отсутствием состава преступления

Первые пять выпускниц курса командиров танковых экипажей

Подполковник Ицик Овадия – командир "красного" (преимущественно женского) подразделения, изображающего противника ЦАХАЛа

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8) НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ

Ицхак Крайс – гендиректор директор больницы "Шиба", специалисты которой проверяли эффективность бустерной прививки и начинают проверять эффективность четвертой дозы

Ифат Шаша-Битон – министр просвещения, выступившая против вакцинации школьников в учебное время

Шарон Эльрои-Прайс – глава службы общественного здравоохранения, подвергающаяся нападкам со стороны противников вакцинации

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9) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Художники Сергей Буньков и Тэнно Пент Соостер, аниматор Максим Буньков и культуролог Михаил Король – за выставку "Половина пути"

Даниэль Сыркин – кинорежиссер, снятый им сериал "Тегеран" удостоен главной премии International Emmy Awards

Проект YOFFI של ISRAEL, объединивший 36 израильских русскоязычных художников Израиля

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10) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

CorrActions – израильский стартап в области неинвазивной нейробиологии, разработавший платформу для чтения мыслей

Future Meat – израильский разработчик "мяса из пробирки", первым в мире начавший подобное производство

Helios – израильский стартап, разработавший технологию добычи кислорода из грунта Луны

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11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Линой Ашрам – художественная гимнастика, олимпийская чемпионка

Анастасия Горбенко – плавание, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы

Артем Долгопят – спортивная гимнастика, олимпийский чемпион

Марк Маляр – плавание, двукратный чемпион и медалист Паралимпиады

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12) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Действия властей России, направленные на ликвидацию общества "Мемориал"

Открытие нового мемориального комплекса в Бабьем Яру в Киеве

Смена руководства в США, приход к власти президента Джо Байдена

Приход "Талибана" к власти в Афганистане

Уход из большой политики Ангелы Меркель

Скандал вокруг израильской компании NSO, программа которой использовалась в разных странах для слежки за политиками и оппозиционерами

Эпидемия коронавируса, продолжающаяся несмотря на массовую вакцинацию

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13) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Смена правящей коалиции, уход Нетаниягу в оппозицию

Принятие бюджета на 2021-2022 годы

Продолжение борьбы с эпидемией коронавируса

Пересмотр дела Романа Задорова, осужденного за убийство Таир Рады

Антитеррористическая операция "Страж стен" в секторе Газы

Побег шестерых террористов из тюрьмы "Гильбоа"

Трагедия на горе Мерон

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14) ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Жан-Поль Бельмондо – актер (Франция)

Резо Габриадзе – режиссер и художник (Грузия)

Валерий Гаркалин – актер (Россия)

Александр Градский – певец и композитор (Россия)

Дмитрий Зимин – ученый, миллиардер, благотворитель (Россия)

Владимир Качан – актер (Россия)

Ларри Кинг – телеведущий (США)

Сергей Ковалев – правозащитник (Россия)

Чик Кориа – джазовый пианист (США)

Василий Лановой – актер (Россия)

Петр Мамонов – музыкант и актер (Россия)

Владимир Меньшов – кинорежиссер (Россия)

Андрей Мягков – актер (Россия)

Владимир Наумов – кинорежиссер (Россия)

Николай Сличенко – певец и актер, руководитель театра "Ромэн" (Россия)

Сергей Соловьев – кинорежиссер (Россия)

Микис Теодоракис – композитор, автор сиртаки (Греция)

Нина Ургант – актриса (Россия)

Ларри Флинт – основатель издательского дома Hustler (США)

Олег Целков – художник (СССР, Франция)

Мариэтта Чудакова – литературовед (Россия)

Шелдон Эдельсон – миллиардер, поддерживавший Израиль (США)

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15. ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ицхак Арад – историк, бывший директор "Яд ва-Шем"

Яфит Гринберг – легенда рекламы

Рони Даниэль – журналист, военный корреспондент

Лиор Йени – певец

Владимир Мак – гид, организатор музыкальных фестивалей

Георг Мордель – журналист и писатель

Омри Ницан – режиссер, худрук Камерного театра

Ида Нудель – еврейская правозащитница

Игаль Тумаркин – скульптор

Женя Файерман – певица, исполнительница песен на идиш

Цви Цилькер – бывший мэр Ашдода

Альбер Эльбаз – дизайнер одежды

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ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2021 ГОДА. Принять участие в опросе