Министры: запрещены собрания с участием более 50 человек

В понедельник, 29 июня, в ходе совещания кабинета министров по борьбе с коронавирусом, было принято решение о запрете на собрания с участием более 50 человек, в том числе в синагогах, на похоронах и на брит-миле.

Также было решено, что в залах торжеств и на культурных мероприятиях могут присутствовать не более 250 человек, а с 9 июля на свадьбах в закрытых помещениях смогут находиться не более 100 человек. Для свадеб на открытом воздухе останется ограничение в 250 человек.

Школа летних каникул для детей с первого по четвертый классы будет работать по расписанию, однако в одном кабинете смогут находиться только до 28 детей.

Экзамены в вузах будут проходить удаленно, без физического присутствия студентов и преподавателей на занятиях, чтобы избежать заражения.

Накануне министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что Израиль находится в начале второй волны эпидемии коронавирусной инфекции, и рассказал о рекомендациях минздрава, которые были отвергнуты на заседании кабинета министров 28 июня.