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NEWSru.co.il :: В Израиле29 июня 2020 г., 06:46

Опросы: оппозиционные партии усиливаются, поддержка Нетаниягу ослабевает

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Опросы: оппозиционные партии усиливаются, поддержка Нетаниягу ослабевает

Телеканалы "Решет" и "Кешет" опубликовали результаты опросов общественного мнения.

По данным опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 38 мандатов и остался крупнейшей партией парламента. "Еш Атид – ТЭЛЕМ" и Объединенный арабский список набирают по 16 мандатов. "Ямина" почти удваивает свое представительство в Кнессете, набирая 11 мандатов. "Кахоль Лаван" продолжает терять мандаты и получает лишь 9, НДИ и ШАС – по 8, "Яадут а-Тора" и МЕРЕЦ – по 7 мандатов.

Партии "Авода", "Гешер", "Дерех Эрец" (партия Цви Хаузера и Йоаза Хенделя), а также "Оцма Иегудит" не проходят электоральный барьер.


По данным этого опроса, право-религиозный блок получает 64 мандата. Лево-центристский блок набирает лишь 48. НДИ теряет позицию партии, от решения которой зависит судьба будущей коалиции.

39% опрошенных заявили, что обеспокоены вопросом экономической стабильности – своей и своей семьи. 46% ответили, что немного обеспокоены. Лишь13% ответили, что экономические проблемы их не беспокоят, а у 2% нет мнения.

40% респондентов заявили, что обеспокоены ростом числа заразившихся коронавирусной болезнью. 41% ответили, что немного обеспокоены. 17% не обеспокоены вовсе, а у 3% опрошенных нет мнения.

57% респондентов заявили, что выполнят любые распоряжения минздрава, касающиеся новых ограничений. 34% сообщили, что будут следовать распоряжениям "по мере возможности". 6% ответили, что не будут выполнять ограничения, так как не могут себе это позволить по экономическим соображениям.

Результаты опроса института "Мидгам", опубликованные телеканалом "Кешет", свидетельствуют о том, что поддержка, которой пользуется премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ослабевает. 58% опрошенных заявили, что считают его работу по противостоянию эпидемии коронавируса хорошей, 36% оценили ее как плохую. В прошлом опросе, проведенном в начале мая, работу премьер-министра положительно оценивали 74%, а отрицательно – 23%.

35% респондентов оценивают шаги премьер-министра в экономической сфере как положительную (в прошлом опросе такую оценку дали 53% респондентов), 58% считают работу Нетаниягу в сфере экономики плохой (в прошлом опросе такой ответ дали 43%).


56% опрошенных возражают против просьбы премьер-министра о получении налоговых льгот. 24% поддерживают эту просьбу. Отмечается, что среди правых избирателей 34% поддерживают просьбу Нетаниягу, 45% возражают против нее.

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