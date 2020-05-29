Стиль Мири Регев, дилеммы оппозиции и коалиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Мири Регев является одним из наиболее способных и успешных израильских политиков. Она впервые баллотировалась на праймериз "Ликуда" в 2009 году, демобилизовавшись из армии, где на посту главы армейской пресс-службы показывала журналистам всего мира как деликатно, но твердо солдаты ЦАХАЛа выселяют евреев Гуш Катифа. Это не помешало ей с первой попытки попасть в Кнессет в списке правой партии, быстро продвинуться там по иерархической лестнице и прочно занять пост "первой леди Ликуда", опередив гораздо более идеологичную Ципи Хотовели и росшую в "Ликуде" Гилу Гамлиэль.

Все, что делает Мири Регев – хорошо обдумано и оставляет очень мало места для спонтанности. Ее стиль, который многими воспринимается как вульгарный, есть ничто иное как точное понимание того, что от нее ожидают избиратели, а главным образом – активисты "Ликуда", те, от кого зависит место Регев на праймериз. Высказывания по поводу несоответствия Бени Ганца должности премьер-министра, сделанные Регев в интервью "Едиот Ахронот", были разумеется спланированы. Далеко не всем в "Ликуде" по душе союз с "Кахоль Лаван", а предстоящая в ноябре 2021 года передача полномочий премьер-министра и вовсе представляется чем-то кощунственным. Своими словами Регев хотела всего лишь заработать дополнительные очки среди своего электората, а породила короткий, но острый коалиционный кризис. Бени Ганц, увидев цитаты Регев, прервал встречу с Биньямином Нетаниягу и потребовал извинений. В "Кахоль Лаван" пришли в ярость. "Мы платим гигантскую цену за участие в коалиции, а "Ликуд" позволяет себе такое", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник во фракции.

Для большинства избирателей "Кахоль Лаван" Нетаниягу уже осужден. Готовность Ганца давать Нетаниягу молчаливую, но легитимацию, моментально отражается на результатах опросов общественного мнения. Накануне радиостанция 103 FM опубликовала результаты опроса, согласно которым впервые "Еш Атид" – ТЭЛЕМ" обходят "Кахоль Лаван". Кстати, оба эти блока набирают в сумме 26 мандатов. Иными словами, костяк блока "только не Биби" вернулся к масштабам "Сионистского лагеря" 2015 года. Эйфория, связанная с появлением высокого, голубоглазого генерала, который в компании двух недавних сослуживцев и Яира Лапида вот-вот приведут к смене власти, заметно поутихла.

Видит это и Яир Лапид. На этой неделе он получил предупредительный звонок от генерал-лейтенанта запаса Гади Айзенкота. "Я хочу вернуться и влиять", – заявил находящийся в послеармейском отпуске генерал-лейтенант запаса. В переводе на русский язык это означает: "Я на пути в политику". Разумеется никто ничего не знает о взглядах Айзенкота и его намерениях, но в политических кругах полагают, что он гораздо ближе к лагерю "только не Биби", чем наоборот.

У остальных партий оппозиции дилемм значительно меньше. НДИ продолжит "пропахивать" нишу правой, светской (антиклерикальной) партии с явной социально-экономической ориентацией. При этом в вопросах внешней политики НДИ будет сотрудничать с "Ямина", в вопросах либерального законодательства – с "Еш Атид". Оппозиция открывает широкие возможности, не связанные коалиционной дисциплиной.

В "Ямине" все яснее отдают себе отчет в том, что оппозиция – это надолго. Если у кого-то в правом блоке были сомнения, то решение "Ликуда" поддержать кандидатуру Офера Шелаха ("Еш Атид") на должность главы комиссии по государственному контролю вместо Офира Софера ("Ямина") послужила напоминанием. Комиссия по госконтролю всегда находится в руках оппозиции, и, на первый взгляд, логичны слова Мики Зоара ("Ликуд") о том, что коалиция не вмешивается в распределение постов депутатами от оппозиции. Но можно вспомнить 2009 год, когда "Ликуд" добился назначения Ури Ариэля в качестве представителя оппозиции в комиссию по назначению судей. На сей раз, в коалиции предпочли поддержать Шелаха, одного из наиболее резких, активных и талантливых оппозиционеров. В "Ямине" пожали плечами и пожелали "Ликуду" успеха.

Судя по опросу Panels Politics, уход в оппозицию пошел правым на пользу, гипотетически увеличив их будущее представительство в Кнессете с шести до девяти мандатов. Беннет в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, Шакед в комиссии Кнессета по законодательству, а Смотрич в финансовой комиссии могут потрепать немало нервов коалиции. А это всегда нравится избирателям.

На левом фланге МЕРЕЦ остался единственной сионистской (хотя бы формально) партией. Амир Перец уничтожил "Аводу", которая по всем опросам далека от электорального барьера. "Кахоль Лаван", "Еш Атид" и уж точно ТЭЛЕМ бегут от ярлыка "левые", как от огня. Объединенный арабский список у большинства израильтян вызывает брезгливость (не из-за национального состава, а из-за антисионистского содержания). Остается МЕРЕЦ. Учитывая, что ближайшая каденция будет посвящена вопросам отношений общества и судебной системы, а также вопросам внешней политики (распространение суверенитета), у крайне левых открываются возможности побороться за голоса тех, кто ушел в центр, чтобы избавиться от Биби.