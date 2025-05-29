Концерт Ави Гефена в Тель-Авиве не был прерван во время сирены. ЦАХАЛ проводит расследование

Во время сирены, предупреждавшей об угрозе ракетного обстрела из Йемена, в парке Яркон в Тель-Авиве проходил концерт Ави Гефена, на нем присутствовали тысячи зрителей. Концерт на время тревоги не прерывался.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала: после того, как зрители пожаловались на то, что они не слышали сигнал тревоги, была проведена проверка.

Установлено, что в районе, в котором проходило мероприятие, система предупреждения была активирована, однако силы безопасности не распорядились о приостановке концерта.

Инцидент расследуется.