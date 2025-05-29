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Израиль

Концерт Ави Гефена в Тель-Авиве не был прерван во время сирены. ЦАХАЛ проводит расследование

Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
время публикации: 29 мая 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 05:42
Концерт Ави Гефена в Тель-Авиве не был прерван во время сирены. ЦАХАЛ проводит расследование
Chaim Goldberg/Flash90

Во время сирены, предупреждавшей об угрозе ракетного обстрела из Йемена, в парке Яркон в Тель-Авиве проходил концерт Ави Гефена, на нем присутствовали тысячи зрителей. Концерт на время тревоги не прерывался.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала: после того, как зрители пожаловались на то, что они не слышали сигнал тревоги, была проведена проверка.

Установлено, что в районе, в котором проходило мероприятие, система предупреждения была активирована, однако силы безопасности не распорядились о приостановке концерта.

Инцидент расследуется.

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