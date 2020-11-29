Компромисс или выборы: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" ведут закулисные переговоры

Несмотря на резкие заявления лидеров "Ликуда" и "Кахоль Лаван", продолжаются попытки прийти к компромиссу по вопросу о бюджете на 2021 год.

Министр финансов Исраэль Кац ("Ликуд") представит главе "Кахоль Лаван", министру обороны Бени Ганцу проект бюджета и тексты закона о хозяйственном регулировании. За день до этого проект будет представлен премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Как сообщает "Кан Бет", в минувшие выходные было представлено предложение по компромиссу в вопросе даты утверждения бюджета. Согласно представленному предложению, 90% бюджета будут утверждены в декабре-январе.

Это даст возможность Ганцу говорить, что он не нарушил своего обещания добиваться утверждения бюджета не позднее начала января 2021 года. Не утвержденные 10% бюджета сохраняют за Нетаниягу возможность распустить Кнессет в марте 2021 года и объявить выборы в июне, сохранив за собой пост премьер-министра на время предвыборной кампании.

В минувшие выходные израильские СМИ публиковали противоречивые сведения по поводу переговоров между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". По сообщению телеканала "Решет", закулисные переговоры между ведущими партиями коалиции продолжаются все время. По сообщению политического обозреватели канала Сефи Овадии, блоку Ганца предложен компромисс, в рамках которого будет разморожен процесс назначения высокопоставленных фигур в государственных структурах. В частности, "Ликуд" даст согласие на назначение государственного прокурора и генерального инспектора полиции взамен на согласие "Кахоль Лаван" отложить утверждение бюджета на 2021 год. В настоящий момент в "Кахоль Лаван" отвергают это предложение.

В свою очередь, телеканал "Кешет" сообщил, что все контакты между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" заморожены, и никакие переговоры не ведутся. Как сообщил журналист "Кешет" Амит Сегаль, в "Кахоль Лаван" заявляют, что шансы избежать роспуска Кнессета в конце декабря призрачны.

В политических кругах отмечают, что предстоящая неделя в большой степени даст ответ на вопрос о том, куда движется нынешняя коалиция. 29 ноября второй раз за неделю состоится заседание межминистерской комиссии по законодательству. Возобновление работы этой комиссии, которая была парализована два месяца из-за отсутствия соглашений между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" о законопроектах, выносимых на рассмотрение, свидетельствует о прогрессе в контактах между партиями коалиции.