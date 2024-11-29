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Израиль

Генсек "Хизбаллы" Наим Касем впервые после прекращения огня выступит с речью

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 29 ноября 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 17:07

Генсек "Хизбаллы" Наим Касем, преемник Хасана Насраллы, впервые после прекращения огня выступит с речью

Напомним, 27 ноября, в 4:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. О перемирии на северном фронте объявлено впервые с 8 октября 2023 года, когда "Хизбалла" вступила в войну против Израиля, поддержав ХАМАС в Газе.

Неделю назад Наим Касем заявил, комментируя ситуацию в организации после серии ликвидаций Израилем высокопоставленных членов группировки и командиров на местах, что "атаки Израиля были болезненными, но "Хизбалла" уже оправилась от понесенных потерь".

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