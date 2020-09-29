Длительный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха/Арцаха вновь обострился в сентябре 2020 года. Поступают сообщения о гибели сотен военных и мирных граждан с обеих сторон.

Израиль занимает нейтральную позицию в азербайджано-армянском конфликте. При этом, судя по сообщениям министерства обороны Азербайджана, Израиль является одним из основных поставщиков вооружений в эту страну. Кроме того, Израиль – один из крупнейших импортеров азербайджанской нефти. В Израиле проживают примерно 80 тысяч евреев – выходцев из Азербайджана. Судя по публикациям СМИ, Азербайджан неоднократно помогал Израилю в действиях против Ирана. В то же время Азербайджан поддерживает тесную связь с Турцией. При голосованиях в ООН Азербайджан, как и другие страны Организации исламского сотрудничества, многократно голосовал за антиизраильские и пропалестинские резолюции. Посольство Азербайджана в Израиле до сих пор не открыто (хотя израильское посольство в Баку действует).

Отношения Израиля и Армении дружественные. Однако объем товарооборота с этой страной в десятки раз меньше, чем с Азербайджаном. Осложняют отношения с Ереваном непризнание Израилем геноцида армян турками в 1915 году, а также тесные экономические связи Армении с Ираном. Одним из основных поставщиков оружия в Армению является Россия. В Израиле проживают несколько тысяч евреев – выходцев из Армении, а также около 25 тысяч армян-христиан. При голосованиях в ООН Армения иногда поддерживает антиизраильские резолюции, но чаще в последнее время воздерживается от голосования. Недавно в Израиле открылось посольство Армении (у Израиля один посол в Армении и Молдове).

Редакция NEWSru.co.il просит читателей высказать свое отношение к вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджано-армянский конфликт. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 12 вопросов)