Ограничение на демонстрации и закрытие синагог: Кнессет возобновляет обсуждение поправок к закону

Во вторник, 29 сентября, комиссия Кнессета по законодательству возобновит обсуждение поправок к закону о праве правительства вводить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

Главным спорным параграфом является право правительства ограничивать возможность проведения демонстраций, а также молитв и иных религиозных мероприятий. В коалиции планировали утвердить поправки еще 25 сентября, до вступления в силу "герметичного" карантина. Однако из-за тысяч предложений по изменениям, представленных оппозицией, а также из-за разногласий между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", поправки утвердить не удалось.

Согласно некоторым поправкам, правительство получит право ограничивать число участников демонстраций. Помимо этого, речь идет о том, что демонстрации будут проходить на расстоянии не более километра от места проживания их участников. Именно на такое расстояние разрешено удаляться гражданам в дни карантина за исключением ряда особых случаев.

Заседание комиссии Кнессета начнется в 9:30, и на этот час запланированы акции протеста противников премьер-министра. Колонна из десятков автомобилей окружит Кнессет и здание министерства главы правительства. Автомобили будут двигаться на минимальной скорости.

Вечером 28 сентября активисты организации "Черные флаги" провели акции протеста возле домов министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Габи Ашкенази и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна. "Завтра "Кахоль Лаван" официально превратится во второй "Ликуд". Голосование за поправки, которые позволят коррумпированному премьер-министр прекратить демонстрации протеста на фоне колоссального провала в борьбе с коронавирусом – это предательство избирателей и ценностей, на основании которых депутаты от "Кахоль Лаван" были избраны в Кнессет", – заявили активисты.

До наступления поста Йом Кипур в коалиции взвешивали возможность утверждения поправок через административные акты (תקנות לשעת חירום). Однако в "Кахоль Лаван" заявили, что не только не поддержат эти предложения, но и не допустят созыва правительства для их утверждения. Согласно уставу правительства, необходимо согласие "Ликуда" и "Кахоль Лаван" о повестке дня правительства для того, чтобы заседание было созвано.

В оппозиции обвиняют премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он сознательно затягивает процесс утверждения поправок. По мнению представителей оппозиционных партий, глава правительства заинтересован не в ограничении демонстраций с целью предотвращения распространения заболевания, а в использовании этих мероприятий для политического пиара. "Нетаниягу очень удобно, чтобы демонстрации продолжались, а он мог бы обвинять их участников в распространении заболеваний, и оппозицию в безответственности торпедировании шагов по борьбе с короанвирусом", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il источник в одной из оппозиционных партий.

В свою очередь, в "Ликуде" взвешивают возможность продлить действие ограничений и на период после завершения строгого карантина. Как сообщает "Кешет", инициатива исходит от нескольких депутатов фракции и до сих пор не получила одобрения премьер-министра Нетаниягу. По мнению этих депутатов, необходимо надолго ограничить массовые собрания, чтобы остановить распространение заболевания.

Добавим, что в рамках предлагаемых к утверждению поправок на время карантина должны быть закрыты синагоги, продолжавшие работать в ограниченном режиме в день поста Йом Кипур.

Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома



- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего

- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг

- Помощь человеку в бедственном положении

- Получение медицинской/психологической помощи (1 пациент) и посещение социальных служб для получения жизнеобеспечивающего обслуживания.

- Выход из дома для визита в Кнессет / участия в судебном процессе / донорства крови

- Занятия спортом для одиночек или лиц, проживающих вместе, но не на автомобиле

- Участие в похоронах / обряде обрезания (разрешено только близким родственникам)

- Посещение женщинами микве

- Хазаны, получившие разрешение министерства по делам религий на участие в молитвах в "грозные дни"

- Жизнеобеспечивающий уход за животными (например, выгул собак)

- Передача несовершеннолетнего между родителями, не проживающими вместе или передача несовершеннолетнего под присмотр другому лицу родителем-одиночкой, выходящим из дома по жизненной необходимости.

- Прибытие в образовательное учреждение, работа которого разрешена (система образования для детей с особыми потребностями или для детей работников жизнеобеспечивающих структур)

- Выход жителей специальных интернатов для людей с ограниченными возможностями или убежищ социальных служб с целью посещения родственников первой степени, а также посещение подобных учреждений родственниками первой степени

- Посещение могил павших в Войну Судного дня родственниками первой степени

- Переезд