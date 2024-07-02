"Кешет": демобилизовавшийся солдат задержан по подозрению в убийстве боевика "Нухбы" 7 октября

По информации телеканала "Кешет-12", во вторник, 2 июня, был задержан полицией военнослужащий, проходивший срочную службу в пехотной бригаде "Кфир". Он подозревается в убийстве боевика спецназа ХАМАСа 7 октября.

Журналист "Кешет" Брано Тагания рассказал, что подозреваемый был задержан у себя дома, в среду, 3 июля, он будет доставлен в суд, где полиция будет просить продлить срок его содержания под стражей.

По словам задержанного, 7 октября, услышав об атаке террористов, он вместе с друзьями поехал к границе с Газой, где они присоединились к бою. "Несколько наших бойцов были убиты. Мы продолжали сражаться и уничтожили боевиков", – утверждает подозреваемый.

По версии, озвученной следователем, в полевых условиях подозреваемый устроил допрос боевику, после чего убил его выстрелом в голову. Подозреваемый в свою очередь, заявляет, что в том бою были не убиты, а ликвидированы боевики, стрелявшие в него и его товарищей.

В сюжете, показанном телеканалом, отмечалось, что в последние месяцы задержанного несколько раз вызывали в полицию по подозрению в краже оружия ЯМАМ, но обвинения ему не были предъявлены.