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Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
31 - 41°
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Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
31 - 41°
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    13:29 Полиция Донецкой области: за сутки российские военные убили четырех мирных жителей
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