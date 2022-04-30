adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 22:14 СМИ: с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выведены 20 женщин и детей 20:01 Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще трех сел под Харьковом 19:39 Силы ЦАХАЛа и ЯМАМ задержали двух террористов, осуществивших теракт у въезда в Ариэль 19:21 УНИАН: российская армия нанесла ракетный удар по аэропорту Одессы 18:06 Эвакуация из Мариуполя. По словам Денисовой, "для раненых счет идет на часы" 15:17 Расследование: террористы прибыли к блокпосту у въезда в Ариэль на машине с украденными номерными знаками 14:22 Полиция Киевской области обнаружила еще одну братскую могилу в лесу близ Бучи 13:29 Полиция Донецкой области: за сутки российские военные убили четырех мирных жителей adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5