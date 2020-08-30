"Светофор": министерский кабинет по коронавирусу одобрил план Рона Гамзу

В воскресенье, 30 августа, члены министерской комиссии по борьбе с коронавирусом единогласно проголосовали за план Рона Гамзу, предусматривающий введение карантинных мер и послаблений в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте.

План координатора по борьбе с коронавирусом получил название "Светофор" из-за цветов, которые будут использоваться для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Согласно плану, каждые две недели населенный пункт будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса.

Вместе с тем в плане оговаривается, что члены межведомственной группы смогут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 - на улице, в "оранжевых" - до 25 человек в помещении и до 50 - на улице.

Вместе с тем, иные критерии будут действовать в учебных заведения, на транспорте, на рабочих местах, в заповедниках и парках, святых местах, торговых центрах, музеях, на спортивных объектах и мероприятиях, магазинах, аптеках. Для этих мест будут сформулированы отдельные правила.

План "Светофор" начнет действовать с 6 сентября, а не с 1 сентября, как предполагал изначально профессор Гамзу.