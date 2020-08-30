"Эйлатское дело": пятерых подозреваемых обвинят в изнасиловании 16-летней девушки

В воскресенье, 30 августа, полиция передаст в суд заявление прокуратуры по делу о групповом изнасиловании в Эйлате против пятерых несовершеннолетних подозреваемых, которым будут предъявлены обвинения в изнасиловании.

Остальным фигурантам, вероятно, будут предъявлены обвинения в непредотвращении преступления.

Полиция попросит суд продлить срок содержания под стражей пятерых несовершеннолетних, а также двух 27-летних фигурантов дела.

Обвинительные заключения должны быть направлены в суд в течение ближайших дней.

Пресс-служба полиции сообщает, что расследование продолжается.

Напомним, в четверг, 27 августа, полиция Израиля сообщила о раскрытии дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки в эйлатской гостинице "А-Ям а-Адом". В полиции утверждают, что следствию удалось установить личности всех 17 подозреваемых, 14 из которых были задержаны и допрошены. Под стражей находятся 10 человек, остальные были освобождены из-под ареста с рядом ограничений.

Члены следственной группы уверены в правдивости показаний потерпевшей. Они заявляют, что найдены доказательства , подтверждающие слова девушки.

Ранее 27 августа суд продлил на шесть дней срок содержания под стражей двух жителей Хадеры, включая главного подозреваемого, 27-летнего мужчины, который хоть и отрицает участие в изнасиловании, в ходе судебного заседания признал, что снимал происходящее на видео. Обратившись к журналистам в зале суда, мужчина сказал: "Ничего такого не было, я пытался ей помочь". После этого подозреваемый заявил, что намерен выступить с подробным заявлением.

Напомним, согласно поданной в полицию жалобе, в ночь с 14 на 15 августа 16-летняя девочка из Ашкелона подверглась групповому изнасилованию в эйлатском отеле "А-Ям а-Адом" (администрация отеля настаивала на том, что в их гостинице подобного не происходило; но следствие это опровергло).