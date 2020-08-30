Профсоюз учителей намерен начать учебный год с забастовки
Суд в Тель-Авиве по трудовым конфликтам рассматривает требование государства запретить профсоюзу учителей отсрочить начало учебного года в детских садах, а также начальных и средних классах.
Учителя требуют от государства найти решение для преподавателей, относящихся к группам риска. В противном случае профсоюз учителей угрожает забастовкой 1 сентября.
Профсоюз учителей предложил разрешить преподавателям первых и вторых классов, относящихся к группам риска, остаться до 18 сентября дома за счет больничных. Представители министерства финансов выступают против.
Напомним, за две недели до начала нового учебного года министерство просвещения представило программу обучения в условиях коронавирусной инфекции. Особое внимание план уделяет тому, что будет происходить в первые дни сентября в детских садах и начальных классах.
Дети в детских садах, а также ученики первых четырех классов будут учиться фронтально пять дней в неделю. Ученики третьих и четвертых классов - в группах не более 18 человек.
Начиная с пятого класса школьники будут частично учиться удаленно.
Кроме того, будет сокращено число экзаменов на аттестат зрелости. При этом старшеклассники не будут обязаны сдавать экзамены в масках.
Решено разрешить школам проводить экскурсии и другие внеклассные мероприятия, в том числе экскурсии для старшеклассников с ночевками.
Разрешена работа центров дополнительного образования для одаренных детей. Такие школьники будут заниматься в постоянных группах, численность которых не должна превышать 18 человек.
Специальные программы ознакомления и поддержки предусмотрены для учеников седьмых классов, переходящих из начальной школы в среднюю школу, и для десятиклассников, переходящих в старшие классы.
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