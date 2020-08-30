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NEWSru.co.il :: В Израиле30 августа 2020 г., 12:07

Профсоюз учителей намерен начать учебный год с забастовки

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Профсоюз учителей намерен начать учебный год с забастовки

Суд в Тель-Авиве по трудовым конфликтам рассматривает требование государства запретить профсоюзу учителей отсрочить начало учебного года в детских садах, а также начальных и средних классах.

Учителя требуют от государства найти решение для преподавателей, относящихся к группам риска. В противном случае профсоюз учителей угрожает забастовкой 1 сентября.

Профсоюз учителей предложил разрешить преподавателям первых и вторых классов, относящихся к группам риска, остаться до 18 сентября дома за счет больничных. Представители министерства финансов выступают против.


Напомним, за две недели до начала нового учебного года министерство просвещения представило программу обучения в условиях коронавирусной инфекции. Особое внимание план уделяет тому, что будет происходить в первые дни сентября в детских садах и начальных классах.

Дети в детских садах, а также ученики первых четырех классов будут учиться фронтально пять дней в неделю. Ученики третьих и четвертых классов - в группах не более 18 человек.

Начиная с пятого класса школьники будут частично учиться удаленно.

Кроме того, будет сокращено число экзаменов на аттестат зрелости. При этом старшеклассники не будут обязаны сдавать экзамены в масках.

Решено разрешить школам проводить экскурсии и другие внеклассные мероприятия, в том числе экскурсии для старшеклассников с ночевками.

Разрешена работа центров дополнительного образования для одаренных детей. Такие школьники будут заниматься в постоянных группах, численность которых не должна превышать 18 человек.

Специальные программы ознакомления и поддержки предусмотрены для учеников седьмых классов, переходящих из начальной школы в среднюю школу, и для десятиклассников, переходящих в старшие классы.


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