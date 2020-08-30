Началась бессрочная забастовка сотрудников медицинских лабораторий

Утром в воскресенье, 30 августа, более 2000 сотрудников медицинских лабораторий начали бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда. В забастовке принимают участие сотрудники медицинских лабораторий больниц, больничных касс, а также учреждений общественного здоровья при министерстве здравоохранения.

В рамках забастовки, будут делаться только срочные проверки. Исключение будет сделано для больных онкологическими заболеваниями, а также для пар, проходящих лечение от бесплодия, для больных, находящихся в приемных отделениях больниц и в отделениях интенсивной терапии.

Будет также сделано исключение для отделений для недоношенных детей. Будут проводиться анализы для работников лечебных учреждений, которые имели контакт с кровью пациента. Будут проводиться все анализы, необходимые для осуществления пересадки органов.

Сообщения о результатах проверок на коронавирус будут направляться лишь тем, чей результат положительный.

Среди прочего профсоюзы требуют подписания коллективного трудового соглашения и установки минимальной зарплаты в 50 шекелей в час для начинающего лаборанта. Также среди требований – определение коэффициента ставок в соответствии с количеством проверок и приростом населения, разработка программы устранения недочетов, выявленных государственным контролером в 2016 году, и прекращение найма работников по индивидуальному контракту или через исследовательские фонды.

Накануне переговоры между представителями профсоюзов и министерством финансов завершились провалом. Эстер Эдмон, председатель профсоюза микробиологов, биохимиков и работников лабораторий, заявила, что министерство финансов пыталось ограничиться пустыми обещаниями вместо того, чтобы реально изменить отношение к работникам государственных лабораторий. Она также раскритиковала то, как готовится приватизация лабораторий, и призвала опубликовать подробности договора, заключенного с компанией MyHeritage и частными предпринимателями.





