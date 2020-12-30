СМИ: минздрав намерен добиваться ужесточения режима карантина

По информации радиостанции "Кан Бет", в связи с высоким уровнем заболеваемости в начале следующей недели будет созван кабинет по борьбе коронавирусом, на котором министерство здравоохранения будет настаивать на ужесточении режима карантина.

Телеканал "Кешет" передал, что, возможно, на ближайшем заседании кабинета будет обсуждаться возможность закрытия детских садов и школ по всему Израилю.

Вместе с тем, несколько членов кабинета в беседе с журналистами "Кан Бет" заявили, что на фоне проходящей вакцинации населения надо обсуждать стратегию возвращение к нормальной жизни, а не введение новых ограничений.

КОРОНАВИРУС В ИЗРАИЛЕ

Вечером в среду, 30 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:59.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 416584 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 40993 человек. 3307 заболевших COVID-19 умерли.

1046 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 622 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 202 из них в критическом состоянии, 162 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 191 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 99289 тестов. В 5,7% случаев выявлялся коронавирус (рекордный показатель за последние несколько месяцев).

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.