Герои и события 2020 года, по версии NEWSru.co.il

Читатели сайта NEWSru.co.il приняли участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои, антигерои и события 2020 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Армия и службы безопасности, 8) Наука, образование и здоровье, 9) Человек года. Культура, 10) Современные технологии, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны/компании/организации в 2020 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта). При этом соблюдалось правило: победители и ведущие номинанты 2019 года не были включены в номинации в нынешнем году.

В голосовании, которое проводилось 27-30 декабря, принял участие 2021 респондент (1747 из них сделали выбор во всех 15 номинациях).

При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех/не могу сделать выбор" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 12 из 15 номинаций.

Победители выделены.

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ГЕРОИ, АНТИГЕРОИ, СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Лидеры белорусской оппозиции – Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Светлана Алексиевич и другие – 18,0%

Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции, переживший попытку отравления "Новичком", изобличивший сотрудников ФСБ, причастных к покушению, и обвинивший Путина – 15,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Александр Лукашенко – президент Беларуси, обвиняемый согражданами в подтасовке результатов выборов и санкционировавший репрессии против оппозиции – 39,4%

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, расширяющий свое влияние в Сирии и на Кавказе – 27,4%

Владимир Путин – теряющий популярность президент России, который, согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, может оставаться на этом посту до 2036 года – 23,9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 9,4%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Моти Бен-Шаббат – житель Нагарии, ценой своей жизни спасший две семьи во время январского наводнения – 40,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4,8%

Первые добровольцы, участвовавшие в испытаниях израильской вакцины против коронавируса – 3,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Политики, оставившие страну без государственного бюджета – 45,1%

Бени Ганц – бывший начальник генштаба, оказавшийся слабым политиком – 32,0%

Йорам Лас – профессор, бывший гендиректор министерства здравоохранения, утверждавший, что COVID-19 не страшнее обычного гриппа – 13,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 9,2%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА*

Против всех/Не могу сделать выбор – 47,7%

Гидеон Саар – бывший министр, объявивший о выходе из "Ликуда" и создании новой партии "Тиква Хадаша" – 38,1%

Офер Шелах, чьи левые убеждения стали причиной выхода из состава центристской партии "Еш Атид" – 1,0%

* Редакция NEWSru.co.il получила множество обращений от активистов и избирателей партий "Ликуд" и НДИ, считавших, что нам следовало включить в эту номинацию имена Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана. Однако это противоречило бы правилам голосования, так как Нетаниягу и Либерман были в этой номинации в 2019 году (набрав 37% и 40%, соответственно). В 2019-м мы сделали исключение из правил, второй год подряд включив в список номинантов Либермана, как ключевую фигуру в ситуации, когда Нетаниягу не сумел сформировать коалицию и страна пошла на третьи выборы подряд в течение года.

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Владельцы малых бизнесов, пытающиеся выжить в период "коронавирусного" кризиса – 50,9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 23,3%

Амир Ярон – председатель Банка Израиля, занимающий этот пост в один из самых сложных периодов для страны и мира – 18,4%

Абир Кара – основатель интернет-сообщества и НКО "Ани Шульман", объединившего сотни тысяч индивидуальных предпринимателей – 7,4%

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Йоси Коэн – глава "Мосада", решавший не только исключительные разведывательные задачи, но также помогавший в решении "коронавирусных" проблем и подготовке мирных соглашений с арабскими странами – 55,6%

Роман Гофман – первый бригадный генерал и первый комдив из числа представителей "большой алии" – 20,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 18,8%

Управление "Алон" ЦАХАЛа, занимающееся эпидемиологическими расследованиями – 5,3%

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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ

Команда израильских ученых, работающих над созданием отечественной вакцины "Брилайф" против коронавируса – 38,5%

Моше Бар Симан-Тов – занимая пост гендиректора минздрава, одним из первых понял, насколько серьезная эпидемия ожидается – 27,8%

Центр ученых будущего, курирующий программы для талантливых и одаренных детей, а также помогающий в отборе в научные олимпийские сборные Израиля – 18,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 14,9%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА

Против всех/Не могу сделать выбор – 30,3%

Израильские деятели культуры, лишенные возможности работать из-за карантина – 30,2%

Галь Гадот – самая востребованная в мире израильская киноактриса, в этом году попавшая в ТОП-3 самых высокооплачиваемых актрис мира – 24,4%

Создатели сериала "Шаат Неила", повествующего о Войне Судного дня – 15,2%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Flight Medical и InovyTec – компании, наладившие быстрое производство ИВЛ на производственных линиях оборонных концернов на первом этапе эпидемии – 42,1%

StoreDot – стартап, разработавший новое поколение литий-ионных батарей для электромобилей, заряжающихся за считанные минуты – 31,6%

Против всех/Не могу сделать выбор – 20,2%

REE Motors – компания, сумевшая вместить в колесо двигатель и системы управления электромобилем – 6,1%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Сборная Израиля по художественной гимнастике: Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Юлиана Телегина, Карин Вексман – чемпионки Европы – 32,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 19,0%

Линой Ашрам – чемпионка Европы по художественной гимнастике – 17,9%

Петр Пальчик – чемпион Европы по дзюдо – 10,8%

Дарья Атаманов – три медали (в том числе золотая) в юниорском турнире чемпионата Европы по художественной гимнастике – 7,2%

Ноа Шоллос – первая израильская горнолыжница, завоевавшая медаль на крупном международном турнире – 3,9%

Артем Долгопят (спортивная гимнастика) – чемпион Европы в вольных упражнениях – 3,4%

"Маккаби" (Тель-Авив) футбол. Впервые за восемь лет израильская команда вышла в плэй-офф еврокубков – 3,1%

Катя Спичаков – серебряный призер чемпионата Европы по виндсерфингу, завоевала путевку на олимпиаду – 1,6%

Йоав Коэн – чемпион Европы по виндсерфинге – 0,4%

Владислав Быканов – бронзовая медаль на чемпионате Европы по шорт-треку – 0,3%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Пандемия коронавируса – 58,2%

Поражение Трампа на выборах президента США – 15,2%

Массовые протесты в Беларуси – 12,1%

Азербайджано-армянская война в Нагорном Карабахе/Арцахе – 4,4%

Отравление Навального – 3,4%

Уничтожение иранского генерала Сулеймани – 3,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 2,4%

Мега-взрыв в Бейруте – 1,2%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Подписание договоров о нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Марокко – 45,0%

Эпидемия коронавируса: тысячи смертей, тысячи банкротств, миллионы на карантине – 40,8%

Решение о предъявлении обвинений премьер-министру Биньямину Нетаниягу – 6,1%

Политический кризис и объявление о досрочных выборах – 6,0%

Против всех/Не могу сделать выбор – 2,3%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Михаил Жванецкий – писатель-сатирик (Украина/Россия) – 47,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 15,6%

Валентин Гафт – артист (Россия) – 8,5%

Шон Коннери – артист (Великобритания) – 5,1%

Диего Марадона – футболист (Аргентина) – 4,7%

Также были названы: Ирина Антонова – президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (Россия); Юрий Бондарев – писатель (Россия); Роман Виктюк – театральный режиссер (Украина/Россия); Рут Гинзбург – судья Верховного суда США; Армен Джигарханян – артист (Армения/Россия); Кирк Дуглас – артист (США); Чак Йегер – летчик (США); Александр Кабаков – писатель (Россия); Ким Ки Дук – режиссер (Южная Корея); Джон Конвей – математик, изобретатель игры "Жизнь" (Великобритания); Александр Курляндский – писатель, сценарист (Россия); Джон Ле Карре – писатель, автор шпионских романов (Великобритания); Эдуард Лимонов – писатель, общественный деятель (Россия); Кшиштоф Пендерецкий – композитор (Польша).

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Против всех/Не могу сделать выбор – 41,3%

Иегуда Баркан – актер – 16,8%

Марк Азбель – физик, известный "отказник" – 16,4%

Адин Штейнзальц – раввин, переводчик Талмуда на современный иврит – 12,5%

Также были названы: Мордехай (Пупик) Арнон – раввин, бывший актер; Эфраим Баух – писатель; Рут Габизон – юрист; Феликс Дектор – литератор и издатель; Натан Зах – поэт; Нахум Рабинович – раввин, один из создателей "Гиюр ке-Алаха"; Илана Ровина – певица; Давид Рафаэль Файншиль (Бен Ами) – певец.