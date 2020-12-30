Джонатан Поллард прилетел в Израиль

Джонатан Поллард, отбывший 30-летний тюремный срок за шпионаж в пользу Израиля и еще 5 лет жестких ограничений в рамках условно-досрочного освобождения, приземлился утром в среду, 30 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона. Вместе с ним в Израиль прибыла его супруга Эстер Поллард. Их встречал лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По прибытии в Израиль, спустившись с трапа самолета, Джонатан и Эстер Поллард поцеловали святую землю.

Пресс-служба главы правительства Израиля передает, что супруги Поллард и Нетаниягу вместе произнесли благословение. После чего премьер-министр вручил Джонатану Полларду израильское удостоверение личности и сказал: "С возвращением. Как хорошо, что вы вернулись домой. Теперь вы можете начать жизнь заново, свободно и счастливо. Теперь вы дома".

В ответ Джонатан Поллард произнес: "Мы рады, что наконец-то вернулись домой через 35 лет. Мы благодарим народ Израиля и премьер-министра Израиля за то, что они вернули нас домой. Нет никого, кто гордился бы этой страной или ее лидером больше, чем мы. Мы надеемся стать настоящими гражданами как можно скорее. Это великая страна. У нее светлое будущее. Это будущее еврейского народа. И мы никуда не уйдем с этой земли".

Разрешение покинуть США было получено Поллардом около месяца назад, когда с него были сняты все ограничительные меры.

Джонатан Поллард, бывший сотрудник разведки ВМС США, начал работать на "Мосад" в 1981 году. В 1985 году против него началось расследование. Желая избежать ареста, Поллард и его жена прибыли к израильскому посольству, но двери оказались закрыты, и агенты ФБР арестовали его прямо у представительства Израиля. Поллард был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он провел в тюрьме 30 лет.

20 ноября 2015 года Поллард вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. По условиям освобождения, Поллард в течение пяти лет не мог покидать Нью-Йорк. Для выезда за границу ему требовалось специальное разрешение. Он должен был носить "маячок", фиксирующий его местоположение, и находиться дома в ночные часы. Кроме того, к его компьютеру имели доступ спецслужбы.