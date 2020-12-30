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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2020 г., 00:27

Правительство одобрило отмену принудительного карантина в гостиницах

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Правительство одобрило отмену принудительного карантина в гостиницах

Правительство одобрило решение министерства здравоохранения освободить от принудительного карантина в гостиницах израильтян, возвращающихся из-за границы. Для вступления этого решения в силу необходимо, чтобы его поддержала парламентская комиссия по законодательству.

По информации радиостанции "Кан Бет", парламентская комиссия соберется в среду, 30 декабря.

После того, как решение вступит в силу, возвращающимся из-за рубежа израильтянам будет предложено пройти тест на коронавирус в международном аэропорту. При отрицательном результате теста будет разрешено проходить карантин в домашних условиях при условии, что вернувшийся даст письменное обязательство через 9 дней повторить тест.


Обладатели положительного теста на коронавирус, а также отказавшиеся от проверки будут направляться в гостиницы для прохождения карантина.

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