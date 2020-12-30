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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2020 г., 21:27

Опросы общественного мнения: партия Рона Хульдаи ослабляет левый лагерь

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Опросы: партия Рона Хульдаи ослабляет левый лагерь

Вечером 30 декабря израильские телеканалы опубликовали результаты опросов общественного мнения. Это первые опросы, проведенные после создания партии "А-Исраэлим" во главе с Роном Хульдаи и выхода Ави Нисанкорена и Габи Ашкенази из "Кахоль Лаван".

Согласно результатам опроса, проведенного институтом "Мидгам" и опубликованного телеканалом "Кешет", если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 28 мандатов, оставаясь крупнейшей фракцией Кнессета. Партия "А-Тиква а-Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром набирает 17 мандатов, "Еш Атид -ТЕЛЕМ" – 13, "Ямина" – 12, Объединенный арабский список – 11.

Партии ШАС, "Яадут а-Тора" и "А-Исраэлим" набирают по 8 мандатов. НДИ набирает – 6, МЕРЕЦ-5, а "Кахоль Лаван" набирает 4 мандата, находясь на грани электорального барьера.


Респондентам предложили ответить на вопрос, кого они предпочитают видеть на посту премьер-министра, выбирая между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем. 37% предпочли Нетаниягу, а 17% - Ганца. Выбирая между Нетаниягу и Лапидом, 38% - предпочитают Нетаниягу, 22- Лапида. Выбирая между Нетаниягу и Беннетом, 33% выбирают Нетаниягу, 22- Беннета. Наиболее напряженная борьба идет между Нетаниягу и Сааром, 34% предпочитают Нетаниягу, 32 – Гидеона Саара.

Если выборы дадут аналогичные результаты, это будет означить, что праворелигиозный блок Нетаниягу, "Ямина" и ультраортодоксы не могут сформировать коалицию. А правоцентристский блок противников Нетаниягу набирает 60 мандатов и также не может сформировать коалицию.

Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом KANTOR. Согласно результатам этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 28 мандатов, "А-Тиква а-Хадаша" – 18, "Ямина" – 14, "Еш Атид-ТЕЛЕМ" – 13, Объединенный арабский список – 11. "А-Исраэлим" и ШАС - по 8, "Яадут а-Тора" – 7, НДИ – 5.

Партии МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван" находятся на грани электорального барьера, набирая по 4 мандата.

В этой ситуации Гидеон Саар имеет возможность сформировать коалицию без Нетаниягу, без ультраортодоксов и без партии МЕРЕЦ.

41% респондентов предпочитают видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, 33% - Гидеона Саара.


Телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом. По данным этого опроса, "Ликуд" набирает 29 мандатов, "А-Тиква а-Хадаша" – 17, "Ямина" – 12, "Еш Атид -ТЕЛЕМ" – 11, Объединенный арабский список – 10, "А-Исраэлим" – 9, ШАС и "Яадут а-Тора" - по 8, НДИ – 6, "Кахоль Лаван" и МЕРЕЦ по 5 мандатов.

В этом опросе блок правых и центристских партий, выступающих против Нетаниягу, набирает 60 мандатов и коалицию сформировать не может, однако коалицию сформировать не может праворелигиозный блок.

Во всех опросах партии "Авода", "Байт Иегуди", "Гешер", "Оцма Иегудит" и партия Офера Шелаха не проходят электоральный барьер.

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