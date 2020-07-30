Домашние животные в вашей жизни. Новый опрос NEWSru.co.il

В период коронавирусного кризиса, когда многие гораздо больше времени, чем обычно, проводят дома, общение с домашними животными помогает снять стресс и улучшить настроение.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос, посвященный домашним животным.

Результаты нового опроса будут соотнесены с результатами опросов прошлых лет, хотя нынешний опрос несколько отличается от предыдущих.

- Домашние животные в вашей жизни. Опрос NEWSru.co.il

(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

Некоторые репатрианты привозят с собой в Израиль домашних животных. Многие уже в Израиле заводят кошек, собак, рыбок и т.д. Часто это делается по просьбе детей. Владельцы зоомагазинов, заводчики породистых собак и кошек, работники питомников для бездомных животных рассказывают, что с весны этого года заметно активней, чем раньше, израильтяне выражали заинтересованность в приобретении домашних питомцев.

Отношение к домашним животным в Израиле несколько иное, чем в бывшем СССР. С одной стороны государство уделяет больше внимания вопросу соблюдения прав животных, с другой – жестче относится к владельцам животных, которые не считаются с интересами общества.

Не одинаково отношение к домашним животным и различных общин. Так, например, в среде ультрарелигиозных евреев не принято держать животных в домах. Арабы иногда с опаской относятся к собакам. Жители еврейских поселений, напротив, как правило, любят собак.

Зачастую израильтяне забирают собак и кошек из приютов, а также оказывают посильную помощь организациям, которые спасают бездомных животных.

В Израиле множество зоомагазинов, где каждый желающий может выбрать домашних питомцев. Однако не всегда эти магазины работают в строгом соответствии с инструкциями. Специалисты советуют перед приобретением животного ознакомиться с рекомендациями по условиям его содержания, проконсультироваться с ветеринаром.

Опрос, проводимый на сайте NEWSru.co.il, поможет понять как относятся наши читатели к ряду актуальных вопросов, связанных с содержанием домашних животных, и многие ли из них завели новых питомцев в период коронавирусного кризиса.