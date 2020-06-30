У стен Старого города найдено свидетельство возрождения Иерусалима после разрушения Первого храма

Находка, сделанная специалистами Управления древностей и кафедры археологии Тель-Авивского университета в районе парковки Гивати, у стен иерусалимского Старого города, рассказывает о восстановлении Иерусалима после разрушения Первого храма вавилонянами в VI веке до н.э.

Археологи обнаружили буллу, служившую не только для запечатывания писем, но и для опечатывания сосудов с сельскохозяйственной продукцией, собранной в качестве налога. На ней можно увидеть сидящего в высоком кресле человека. Предположительно, это царь на троне. Перед ним – столб, очевидно, изображающий одно из языческих божеств.

Еще одна находка – печать, закрывавшая крупный сосуд. Ученые говорят, что находки, видимо относящиеся к эпохе персидского владычества, – свидетельство возрождения дворцовой административной деятельности.

"Такие предметы встречались, но очень редко. Их обнаружено не больше десяти. Большая часть из них была обнаружена в Эйн Геди, в административном здании персидской эпохи. Иерусалимская находка свидетельствует, что и он был центром административной деятельности", – говорит доктор Ифтах Шалев из Тель-Авивского университета.

По словам руководителя раскопок профессора Юваля Гадота, эпоха персидского владычества для нас – своего рода "черная дыра", о том, что из себя представлял Иерусалим около 2500 лет назад, мы практически ничего не знаем. Археологических артефактов было найдено мало.

Среди других сделанных здесь находок – фрагмент так называемого "кувшина Беса", украшенного изображением лица. Он получил название в честь египетского божества семьи и домашнего очага. Такие кувшины были распространены на территории Персидской империи, а Бес стал талисманом, приносящим удачу.





