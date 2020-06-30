Иерусалим:
21 - 28°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле30 июня 2020 г., 14:45

У стен Старого города найдено свидетельство возрождения Иерусалима после разрушения Первого храма

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Находка, сделанная специалистами Управления древностей и кафедры археологии Тель-Авивского университета в районе парковки Гивати, у стен иерусалимского Старого города, рассказывает о восстановлении Иерусалима после разрушения Первого храма вавилонянами в VI веке до н.э.

Археологи обнаружили буллу, служившую не только для запечатывания писем, но и для опечатывания сосудов с сельскохозяйственной продукцией, собранной в качестве налога. На ней можно увидеть сидящего в высоком кресле человека. Предположительно, это царь на троне. Перед ним – столб, очевидно, изображающий одно из языческих божеств.

Еще одна находка – печать, закрывавшая крупный сосуд. Ученые говорят, что находки, видимо относящиеся к эпохе персидского владычества, – свидетельство возрождения дворцовой административной деятельности.

"Такие предметы встречались, но очень редко. Их обнаружено не больше десяти. Большая часть из них была обнаружена в Эйн Геди, в административном здании персидской эпохи. Иерусалимская находка свидетельствует, что и он был центром административной деятельности", – говорит доктор Ифтах Шалев из Тель-Авивского университета.

По словам руководителя раскопок профессора Юваля Гадота, эпоха персидского владычества для нас – своего рода "черная дыра", о том, что из себя представлял Иерусалим около 2500 лет назад, мы практически ничего не знаем. Археологических артефактов было найдено мало.


Среди других сделанных здесь находок – фрагмент так называемого "кувшина Беса", украшенного изображением лица. Он получил название в честь египетского божества семьи и домашнего очага. Такие кувшины были распространены на территории Персидской империи, а Бес стал талисманом, приносящим удачу.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2019
"Кувшин Беса": персидский талисман у стен Иерусалима

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:48 Задержан подозреваемый в удалении за взятки из базы минздрава имен тех, кто должен находиться в самоизоляции
14:06 Министр сельского хозяйства в карантине в связи с болезнью члена семьи
14:00 Как получить гражданство во время "короны": действовать быстро
13:39 Около кладбища в Хайфе обнаружено мертвое тело новорожденного младенца
13:34 Минздрав Израиля: аэропорт закрыт "во имя равноправия", а не для борьбы с коронавирусом
13:07 Полиция расследует смерть женщины в Ашкелоне
12:17 В "Яадут а-Тора" добились смягчения запрета на визиты в праздник Суккот
12:12 Около границы с сектором Газы задержаны двое вооруженных мужчин
11:07 Полиция завершила расследование покушения на Ширу Исаков в Мицпе-Рамон
10:03 Опасный праздник: полиция готовит меры по борьбе с нарушениями карантина хасидами
...