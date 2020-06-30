Распространение суверенитета: разногласия в правительстве Израиля, сомнения в США

1 июля должен начаться процесс распространения суверенитета Израиля на отдельные районы Иудеи и Самарии. Во вторник, 30 июня, представители делегации США, находящейся в Израиле, встретятся с министром иностранных дел Габи Ашкенази.

Как пишет издание "Исраэль а-Йом", возможно состоится дополнительная встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Затем делегация во главе со специальным представителем президента на Ближнем Востоке Ави Берковичем вернется в США для продолжения обсуждений. "Исраэль а-Йом" со ссылкой на американские источники сообщает, что Белый дом еще не принял решение по вопросу о том, каким будет распространение суверенитета и какой территории оно коснется.

В свою очередь, газета "Едиот Ахронот" пишет, что в окружении Дональда Трампа изменилось отношение к перспективе распространения Израилем суверенитета. Приближенные президента США полагают, что этот шаг не поможет Трампу в ходе предвыборной кампании.

В правительстве Израиля также нет единого мнения по этому вопросу. После встречи с представителями администрации США министр обороны Бени Ганц заявил, что прежде всего надо решать проблемы, связанные с последствиями эпидемии коронавируса. "Прежде всего нужно решить проблему израильтян, потерявших рабочие места, проблему бизнесов, находящихся на грани краха. Все остальное может подождать", – заявил Ганц.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал на заседании фракции "Ликуд", что ведет переговоры с представителями администрации США. "Вопрос не зависит от "Кахоль Лаван", они не влияют на процесс", – сказал глава правительства.

Как пишет "Исраэль а-Йом", в окружении Бени Ганца также нет единого мнения. Министр связи Йоаз Хендель, представляющий партию "Дерех Эрец", формально не входящую в блок "Кахоль Лаван", но согласовывающую свои шаги с ним, настаивает на немедленном распространении суверенитета. "Нет никаких причин откладывать этот процесс", – заявил Хендель.

Оппозиция по своему готовится ко дню начала распространения суверенитета. Представители партии "Ямина" обвиняют Нетаниягу в том, что он капитулировал под давлением Ганца и арабских режимов.

Совет поселений Иудеи и Самарии также готовится к 1 июля. Накануне поселенцы начали кампейн с требованием распространить суверенитет на всю Иудею и Самарию, не ограничиваясь символическими шагами, о которых сейчас идет речь. "Палестинская автономия, арабы и "Кахоль Лаван" не будут теми, кто определят будущие границы государства Израиль. Господин премьер-министр, выполните ваше обещание", – написано на плакатах, появившихся вдоль шоссе.