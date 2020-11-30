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NEWSru.co.il :: В Израиле30 ноября 2020 г., 21:37

Министры решили вдвое сократить максимальное число посетителей торговых центров

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Министры решили вдвое сократить максимальное число посетителей торговых центров

Как ожидалось, в понедельник, 30 ноября, в ходе телефонного голосования члены кабинета министров по борьбе с коронавирусом приняли решение внести изменения в пилотный проект по открытию торговых центров.

В частности, общее число посетителей открытых торговых центров будет сокращено вдвое - с одного человека на семь квадратных метров до одного человека на 15 квадратных метров.

В крупных магазинах, площадь которых превосходит 150 квадратных метров, максимальное количество покупателей составит по человеку на 15 метров. В остальных магазинах максимум останется прежним - один человек на семь квадратных метров плюс еще десять человек.


Расчет площади торгового центра для определения разрешенного числа посетителей (в местах общего пользования) не будет учитывать площадь находящихся в ТЦ общественных и деловых точек, работа которых запрещена (например, кинозала, расположенного в торговом центре).

В пятницу, 27 ноября, в рамках пилотного проекта, утвержденного министерством здравоохранения и правительством, открылись 15 торговых центров: "Биг Фэшн" (Бейт-Шемеш), "Сентр 1" (Иерусалим), торговый центр Арада, "M а-Дерех" (развязка Бейт-Янай), "Шиват а-Кохавим" (Герцлия), "Шароним" (Од а-Шарон), "Лев а-Мифрац" (Хайфа), "Арена" (Нагария), торговый центр в Ноф а-Галиль, "Офер" (Беэр-Шева), "Офер" (Петах-Тиква), "Кирьон", "Азриэли" (Хайфа), "Малха" (Иерусалим) и "Аялон".

Предсказания владельцев торговых центров сбылись моментально: сразу после открытия около входов в магазины образовались огромные очереди, и в этих условиях крайне сложно говорить о соблюдении социальной дистанции.

Владельцы торговых центров и магазинов считали более разумным открытие всех "каньонов", чтобы наплыв посетителей не был таким резким. В нынешних условиях, указывали они, пилотный проект обречен на провал, так как минздрав укажет на неизбежные нарушения карантинных требований.

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