Политический кризис: Нетаниягу вновь взвешивает возможность баллотироваться в президенты государства

В "Ликуде" взвешивают возможность предложить "Кахоль Лаван" новый вариант компромисса, который должен позволить нынешней коалиции продолжить работу.

Согласно предложению, "Кахоль Лаван" поддержит кандидатуру премьер-министра Биньямина Нетаниягу на пост президента государства, а "Ликуд", в свою очередь, обязуется выполнить соглашение по ротации, что позволит Бени Ганцу стать главой правительства.

В "Кахоль Лаван" не комментируют это предложение.

До недавнего времени премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отвергал возможность того, что будет баллотироваться в президенты. Однако, как сообщает политический обозреватель портала "Харедим 10" Сари Рот, приближенные Нетаниягу продолжают убеждать его согласиться на это предложение. Главным доводом является тот факт, что президент государства имеет иммунитет от любых уголовных преследований на все время каденции, и избрание Нетаниягу президентом означает замораживание судебного процесса на семь лет. "В последние дни это предложение обсуждается гораздо серьезнее и обстоятельнее, чем раньше", – сказала Рот в интервью "Кан РЭКА".

Обсуждение возможности того, что Нетаниягу будет баллотироваться в президенты, ведется уже несколько месяцев. Депутат Кнессета Мерав Михаэли ("Авода") инициировала законопроект, запрещающий обвиняемому в уголовных правонарушениях баллотироваться в президенты Законопроект был отклонен коалицией.

Представители левого крыла заявляют, что Нетаниягу в случае избрания президентом попытается изменить законодательство, получив политические полномочия, которых сегодня не имеет глава государства. В частности такое предположение высказал бывший премьер-министр Эхуд Барак.

Выборы президента государства состоятся в мае 2021 года. Накануне радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала сообщение, согласно которому президент Реувен Ривлин получил предложение баллотироваться на выборах в Кнессет 24-го созыва во главе левоцентристского блока, главной задачей которого будет смена премьер-министра. Это сообщение было опубликовано Яаковом Бардуго, одним из ведущих вечерней новостной программы. Бардуго известен своей поддержкой премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В канцелярии президента Ривлина опровергли эту информацию.

Министр экономики и промышленности Амир Перец ("Авода") заявил, что шансы на его голосование в поддержку законопроекта о роспуске Кнессета весьма высоки.