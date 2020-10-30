Ультиматумы, неожиданные альянсы и начало президентской гонки. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

В начале предстоящей недели главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу предстоит сделать то, чего он старательно избегал на протяжении последних полутора лет. Министру обороны нужно будет принять решение по поводу продолжения сотрудничества с Нетаниягу. Ганц и "Кахоль Лаван" так часто угрожали прекратить сотрудничество с "Ликудом", проголосовать за вотум недоверия, стать оппозицией внутри коалиции, что мало кто помнит об очередном ультиматуме. Однако в "Кахоль Лаван" всячески дают понять, что на сей раз речь идет о "чем-то совсем другом".

Напомним, что несколько недель назад министр иностранных дел Габи Ашкенази заявил: если до конца месяца не наметится заметный прогресс в том, как функционирует правительство, коалиция распадется. В Кнессете до сих пор не знают точно, было ли сделано это заявление с ведома Бени Ганца. Как бы то ни было, по мере приближения к 1 ноября, хаос в коалиции не исчез, а риторика Бени Ганца стала более резкой. Он вновь обрушился с нападками на премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу стагнации в вопросе о принятии бюджета на 2021 год. Ганц обвинил премьер-министра в "преступлении против израильской экономики" и заявил, что взвешивает свои дальнейшие шаги. "Есть разные политические процессы, происходящие за кулисами", – завил Ганц , прозрачно намекая на возможность голосования с оппозицией по тому или иному вотуму недоверия правительству.

Очередной такой вотум должен был обсуждаться Кнессетом на этой неделе. На сей раз обсуждалась возможность выдвинуть кандидатуру Моше Яалона на пост премьер-министра с добавкой слова "временный". План оппозиции был простой: голосование за кандидатуру Яалона при том, что он дает обязательство не претендовать на пост премьера на будущих выборах. При этом Яалон был готов заручиться и поддержкой Объединенного арабского списка. "Речь идет об одноразовом голосовании, а на чаше весов судьба государства", – сказал он в беседах с приближенными. В политических кругах утверждают, что Ганц готов был всерьез взвесить возможность поддержать это предложение. Однако на сей раз в игру под названием "держите меня, а то я развалю коалицию" отказался играть Нафтали Беннет. Глава "Ямина" еще не пришел в себя после резкой критики, которой подвергся в связи с голосованием за кандидатуру Яира Лапида. Политическая "тёмная", устроенная Беннету его сторонниками, была такой неприятной, что в партии "Ямина" приняли решение временно прекратить голосовать за вотумы недоверия. Эта осторожность приняла анекдотичные формы на прошедшей неделе, когда депутаты от партии Беннета не приняли участия в голосовании по вотуму недоверия, когда альтернативным кандидатом на пост премьер-министра был…Нафтали Беннет. Пиар-ущерб, который такое голосование при умелой обработке стратегами в "Ликуде" может принести, заметно выше пользы, которую Беннет мог извлечь из секундного пребывания в статусе кандидата на пост премьер-министра.

В то же время, глава "Ямины" не скрывает своих амбиций, а также удовлетворенности тем фактом, что вопрос о том, кого он поддержит после выборов – Лапида или Нетаниягу – стал едва ли не главным вопросом израильской политической системы. Беннет верен принципу туманности, а его приближенные убеждают всех и каждого, что после следующих выборов Беннет будет формировать коалицию и решать, кого в нее пригласит.

Остальные оппозиционные партии продолжают упражняться в "троллинге". Депутат Йорай Арциано Лахав ("Еш Атид – ТЭЛЕМ"), стал героем этой недели, выдвинув законопроект о замене в официальных документах терминов "отец" и "мать" на "родитель 1" и "родитель 2". Подача законопроекта, у которого не было никаких шансов быть утвержденным, имела три цели: 1) привлечение внимания общественности к данной теме, 2) представление "Кахоль Лаван" беспринципными оппортунистами, перед выборами обещавшими общине ЛГБТ равноправие, а после выборов голосующими против соответствующих законопроектов, 3) закрепление в сознании израильтян того факта, что в Кнессете есть депутат Йорай Арциано Лахав. План был выполнен. Автор законопроекта произнес пламенную речь о равноправии, министр юстиции Ави Нисанкорен произнес не менее пламенную речь о том же и пояснил, что проголосует против, ибо законопроект не был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, Яир Лапид вновь напомнил, что нельзя причинять боль другим, после чего законопроект был отклонен – и все разошлись с чувством выполненного долга.

Надо сказать, что эти вопросы гораздо меньше интересовали простых граждан, чем вопрос о том, как, когда и в какой форме возобновятся занятия в начальных классах израильских школ. Инициатива глав 70 муниципалитетов и местных советов, попросту проигнорировать решения кабинета по коронавирусу и открыть младшие классы на пять дней, продемонстрировала не только кризис доверия к власти, но и осознание людьми на местах необходимости брать ответственность за решение государственных задач в свои руки. Подобного не было в Израиле со времен Второй ливанской войны, когда помощь жителям севера организовывали добровольцы и филантропы, а не правительство. Избитая метафора говорит о том, что коронавирус – это война. Если это так, то солдаты, судя по всему, полностью утратили доверие к командирам.

На этом фоне разгорается предвыборная кампания на пост президента Израиля. Каденция Реувена Ривлина закончится в июне 2021 года, и список потенциальных кандидатов в его преемники постоянно расширяется. Имя Амира Переца называлось еще в те дни, когда он неожиданно решил присоединиться к правительству Нетаниягу – Ганца. Были те, кто утверждали, что существует соглашение между Перецом и Нетаниягу, по которому последний поддержит кандидатуру главы "Аводы" на пост президента в обмен на присоединение к правительству.

На этой неделе список кандидатов пополнился неожиданным именем. По сообщению "Маарива", "Ликуд" ведет переговоры с "Кахоль Лаван" о возможности выдвижения Бени Ганца на пост приемлемого для всех кандидата в президенты в обмен на его готовность отказаться от требования о ротации.

Более фантастическим чем этот выглядит только сценарий выдвижения кандидатуры Биньямина Нетаниягу на пост главы государства. На фоне приближающегося возобновления судебного процесса, в политических кругах вновь заговорили о возможности ухода Нетаниягу из резиденции на улице Бальфур в резиденцию президента, где он будет на семь лет защищен от судебного преследования.