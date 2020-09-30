Конфликт в Нагорном Карабахе/Арцахе: 37% читателей NEWSru.co.il поддерживают Армению, 22% – Азербайджан

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос, в ходе которого читателям предлагалось высказать свое мнение по поводу обострения ситуации в зоне азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе/Арцахе.

Это опрос предварался следующей короткой справкой: "Израиль занимает нейтральную позицию в азербайджано-армянском конфликте. При этом, судя по сообщениям министерства обороны Азербайджана, Израиль является одним из основных поставщиков вооружений в эту страну. Кроме того, Израиль – один из крупнейших импортеров азербайджанской нефти. В Израиле проживают примерно 80 тысяч евреев – выходцев из Азербайджана. Судя по публикациям СМИ, Азербайджан неоднократно помогал Израилю в действиях против Ирана. В то же время Азербайджан поддерживает тесную связь с Турцией. При голосованиях в ООН Азербайджан, как и другие страны Организации исламского сотрудничества, многократно голосовал за антиизраильские и пропалестинские резолюции. Посольство Азербайджана в Израиле до сих пор не открыто (хотя израильское посольство в Баку действует). Отношения Израиля и Армении дружественные. Однако объем товарооборота с этой страной в десятки раз меньше, чем с Азербайджаном. Осложняют отношения с Ереваном непризнание Израилем геноцида армян турками в 1915 году, а также тесные экономические связи Армении с Ираном. Одним из основных поставщиков оружия в Армению является Россия. В Израиле проживают несколько тысяч евреев – выходцев из Армении, а также около 25 тысяч армян-христиан. При голосованиях в ООН Армения иногда поддерживает антиизраильские резолюции, но чаще в последнее время воздерживается от голосования. Недавно в Израиле открылось посольство Армении (у Израиля один посол в Армении и Молдове)".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 29-30 сентября, приняли участие 2404 человек (2091 из них ответил на все 12 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Абсолютное большинство участников опроса (почти 89%) не являются уроженцами Азербайджана или Армении. 9,5% – уроженцы Азербайджана, 2% – уроженцы Армении.

Большинство респондентов (59%) заявили, что хорошо информированы о конфликте Армении и Азербайджана за территорию Нагорного Карабаха/Арцаха. 28% признались, что информированы плохо. Прочие затруднились с ответом на вопрос об информированности.

44% опрошенных в вопросе освещения событий в зоне азербайджано-армянского конфликта больше доверяют западным СМИ, 42% – израильским СМИ. Российским, армянским или азербайджанским СМИ по этой тематике доверяют менее 10% опрошенных. 31% заявляют, что не доверяют никому.

При ответе на вопрос "Какую страну вы поддерживаете в конфликте за территорию Нагорного Карабаха/Арцаха?" 37% назвали Армению, 22% – Азербайджан. 33% сказали, что не поддерживают в этом конфликте ни одну из стран, участвующих в нем. 9% затруднились с ответом.

Следующий вопрос был сформулирован так: "На чьей стороне ваши симпатии – безотносительно конфликта в Нагорном Карабахе/Арцахе?" 34% ответили: "На стороне армян". Менее 16%: "На стороне азербайджанцев". 31% выбрали ответ: "Мне симпатичны и армяне, и азербайджанцы". 12% заявили: "Мне не симпатичны ни армяне, ни азербайджанцы".

При ответе на вопрос "Какая из стран является дружественной по отношению к Израилю?" 27% назвали Азербайджан. 26% ответили: "И Армения, и Азербайджан". 23% заявили: "Ни Армения, ни Азербайджан". И только 10% выбрали ответ: "Армения".

Большинство опрошенных (51%) заявили, что для Израиля важней отношения с Азербайджаном. Только 8% считают, что для Израиля важней отношения с Арменией. Прочие затруднились с однозначным ответом.

Вопрос: "Насколько экономические и стратегические интересы Израиля влияют на ваше отношение к конфликту между Арменией и Азербайджаном?" Около 50% ответили: "Не влияют". 23% – "Влияют в значительной степени", 21% – "Влияют в незначительной степени".

При этом подавляющее большинство участников опроса (73%) считают, что Израиль должен признать массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом армянского народа. 74% лично согласны с тем, что в 1915-1923 годах власти Османской империи осуществляли геноцид армянского населения.

40% респондентов дают самый пессимистичный прогноз по поводу перспектив урегулирования конфликта за территорию Нагорного Карабаха/Арцаха и считают, что он не будет урегулирован никогда. 16% верят в то, что этот конфликт будет урегулирован, но не ранее, чем через 20 лет. Только 12,5% дают более оптимистичные прогнозы.