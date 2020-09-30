СМИ: Нетаниягу выступает за сокращение расстояния, на которое можно отходить от дома, до 200 метров
Вечером 20 сентября кабинет по борьбе с коронавирусом собрался для обсуждения стратегии постепенного выхода из режима карантина, а также дополнительные меры по сдерживанию эпидемии.
Корреспондент телеканала "Кешет-12" Амалия Дуэк в репортерском чате на сайте N12 сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу выступает за ужесточение режима карантина, действующего в Израиле с 25 сентября. Он предлагает сократить расстояние, на которое можно удаляться от дома, с 1000 метров до 200 метров.
Против этого решения выступает министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц. В частности, он заявил, что правительство "сводит с ума и только путает" население. На его замечание Нетаниягу ответил: "Бени, не учи меня тому, что мы должны или не должны делать", а затем заметил, что правительство принимает свои решения на основании данных о заболеваемости, а не по интуиции.
Ранее телеканал "Кешет-12" сообщил, что координатор национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу добивается существенного увеличения размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава.
Гамзу предлагает увеличить в два раза штраф за открытие магазина или предприятия во время карантина, если предложение будет утверждено кабинетом по борьбе с коронавирусом, размер штрафа составит 10 тысяч шекелей.
Штраф за проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и вечеринок, может повыситься в 10 раз и составить вместо 5 тысяч шекелей - 50 тысяч шекелей. В десять раз предлагается увеличить штраф за открытие учебного заведения или интерната. Штраф за это нарушение может составить также 50 тысяч шекелей.
Штраф за нарушение режима самоизоляции для лиц, у которых был диагностирован коронавирус, может повыситься с 5 тысяч шекелей до 10 тысяч шекелей. Рони Гамзу также предлагает в два раза увеличить штраф за появление в общественном пространстве без маски. Штраф за это нарушение может составить 1000 шекелей.
Группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана.
Сайт "Аруц-7" пишет, что в своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения.
Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней.
На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина.
Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни.
Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что заседание кабинета закончилось без принятия каких-либо решений. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье.
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