СМИ: Нетаниягу выступает за сокращение расстояния, на которое можно отходить от дома, до 200 метров

Вечером 20 сентября кабинет по борьбе с коронавирусом собрался для обсуждения стратегии постепенного выхода из режима карантина, а также дополнительные меры по сдерживанию эпидемии.

Корреспондент телеканала "Кешет-12" Амалия Дуэк в репортерском чате на сайте N12 сообщила, что глава правительства Биньямин Нетаниягу выступает за ужесточение режима карантина, действующего в Израиле с 25 сентября. Он предлагает сократить расстояние, на которое можно удаляться от дома, с 1000 метров до 200 метров.

Против этого решения выступает министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц. В частности, он заявил, что правительство "сводит с ума и только путает" население. На его замечание Нетаниягу ответил: "Бени, не учи меня тому, что мы должны или не должны делать", а затем заметил, что правительство принимает свои решения на основании данных о заболеваемости, а не по интуиции.

Ранее телеканал "Кешет-12" сообщил, что координатор национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу добивается существенного увеличения размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава.

Гамзу предлагает увеличить в два раза штраф за открытие магазина или предприятия во время карантина, если предложение будет утверждено кабинетом по борьбе с коронавирусом, размер штрафа составит 10 тысяч шекелей.

Штраф за проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и вечеринок, может повыситься в 10 раз и составить вместо 5 тысяч шекелей - 50 тысяч шекелей. В десять раз предлагается увеличить штраф за открытие учебного заведения или интерната. Штраф за это нарушение может составить также 50 тысяч шекелей.

Штраф за нарушение режима самоизоляции для лиц, у которых был диагностирован коронавирус, может повыситься с 5 тысяч шекелей до 10 тысяч шекелей. Рони Гамзу также предлагает в два раза увеличить штраф за появление в общественном пространстве без маски. Штраф за это нарушение может составить 1000 шекелей.

Группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана.

Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней.

На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина.

Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни.

Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.