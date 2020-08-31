Программа "Светофор": минздрав опубликовал список "красных" городов

В понедельник, 31 августа, министерство здравоохранения опубликовало список "красных" городов и поселков.

В список включены 24 населенных пункта, которые были "окрашены" в красный цвет в соответствии с критериями, изложенными в плане "Светофор" Рона Гамзу. Это Далият аль-Кармель, Тира, Эйн-Маиль, Имануэль, Кафр-Касем, Исфия, региональный совет Шаар а-Негев, Кафр-Кана, Рехасим, Земер, Аль-Батуф, Лакия, Бейт-Джан, Ибилин, Маале-Ирон, Кафр Бара, Джальджулия, Нахаль Сорек, местный совет Каабия-Табаш-Хаджаджра, местный совет Джудейда-Макр, Умм Эль-Фахм, Джат, Тверия и Бейтар-Илит.

Позднее минздрав опубликовал уточнение, касающееся регионального совета Шаар а-Негев. В минздраве говорят, что он попал в список в результате ошибки. "Красным" объявлен один-единственный населенный пункт регионального совета - Кфар Аза.

План координатора по борьбе с коронавирусом получил название "Светофор" из-за цветов, которые будут использоваться для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Согласно плану, каждые две недели населенный пункт будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса.

Населенный пункт, получивший 7,5 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7,5 баллов - "оранжевый", от 5 до 6 - "желтый", и менее 4,5 - "зеленый". Вместе с тем в плане оговаривается, что члены межведомственной группы смогут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 - на улице, в "оранжевых" - до 25 человек в помещении и до 50 - на улице.

План "Светофор" начнет действовать с 6 сентября, а не с 1 сентября, как предполагал изначально профессор Гамзу.

В понедельник, 31 августа, на инструктаже для журналистов Гамзу сообщил, что он по-прежнему против открытия учебного года в "красных" городах. Он заявил, что намерен отстаивать свою точку зрения, так как открытие школ и детских садов в "красных" населенных пунктах связано слишком с высоким риском.

Рон Гамзу также отметил, что будет настаивать на ограничении движения в "красных" городах. "Программа "Светофор" не будет эффективной без дополнительных ограничений", - сказал Гамзу.

31 августа министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавируса в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой "плотностью" заразившихся коронавирусом (на 31 августа 2020 года).

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число зараженных в настоящее время, число зараженных "на 100 тысяч населения" ("плотность").

Первые места в списке, как и день назад, занимают еврейский поселок Якир (Самария), арабский город Тира и арабская деревня Кафр Касем.

1. Якир – 2359 жителей, 48 зараженных на данный момент – "плотность" 2035

2. Тира – 26560, 478 – 1800

3. Кафр Касем – 24074, 399 – 1657

4. Кафр Бара – 3793, 59 – 1555

5. Бейт-Джан – 11913, 172 – 1444

6. Лакия – 15347, 206 – 1342

7. Узайр – 3286, 40 – 1217

8. Далият аль-Кармель – 17216, 201 – 1168

9. Тифрах – 2172, 25 – 1151

10. Эйн-Накуба – 3500, 39 – 1114

11. Маале-Ирон – 15089, 168 – 1113

12. Эйн-Маиль – 13589, 119 – 876

13. Джудейда-Макр – 20765, 168 – 809

14. Илут – 8412, 67 – 796

15. Джат – 12206, 93 – 762

16. Шейх Данон – 2900, 22 – 759

17. Имануэль – 4201, 31 – 738

18. Гиват Бренер – 2331, 16 – 686

19. Исфия – 12276, 84 – 684

20. Джальджулия – 10188, 69 – 677

