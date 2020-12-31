СМИ о том, почему в новогоднюю ночь полиции будет сложно бороться с домашними вечеринками

2000 сотрудников полиции вызваны на работу в новогоднюю ночь для того, чтобы обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий в условиях общего карантина.

Только на улицах Тель-Авива будут находиться, по информации телеканала "Кан-11", 600 полицейских. Особое внимание правоохранители будут уделять местам молодежных тусовок, а также районам с большой концентрацией клубов и баров. Блокпосты будут развернуты на "внутренних улицах" города и перекрестках.

Полицейские будут нести вахту на междугородних трассах. В правоохранительных органах напоминают, что в дни карантина действует запрет на удаление от дома более чем на один километр.

Днем ранее телеканал "Кешет" передал, что полиция будет использовать дроны и вертолеты для выявления мест проведения вечеринок на природе, в парках и на крышах домов.

По информации "Кешет", полиция, основываясь на данных своих информаторов, а также на публикации в социальных сетях, нанесла на свои карты дома и места, в которых будут проводиться вечеринки. Телеканал "Кан-11" передал, что в течение ночи сотрудники полиции будут мониторить социальные сети.

При этом телеканал "Кан-11" отметил, что полиции будет крайне сложно бороться с вечеринками, проходящими в частных домах и квартирах. Закон о шуме в ночные часы позволяет полицейским входить в квартиры граждан, если на них жалуются соседи. Однако в законе сделано исключение для новогодней ночи.

О том, что существуют сложности с контролем над вечеринками, проходящими в частных домах, признал начальник отделения полиции "Шарет" в Тель-Авиве, подполковник Дуди Шалев в интервью радиостанции "Кан Бет". Однако он сказал, что полицейские могут войти в квартиру в случае получения жалобы от соседей.

13-й телеканал передал, что полиция просит граждан жаловаться на шум, если соседи празднуют Новый год большой компанией.