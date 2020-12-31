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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2020 г., 00:27

В новогоднюю ночь полиция будет использовать дроны для обнаружения праздничных вечеринок

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В новогоднюю ночь полиция будет использовать дроны для обнаружения "запрещенных" вечеринок

В среду, 30 декабря, в центральном выпуске новостей на телеканале "Кешет" сообщалось, что полиции стало известно от своих информаторов, а также из социальных сетей о подготовке огромного количества новогодних вечеринок, проведение которых запрещено во время локдауна. Полиция намерена помешать проведению этих мероприятий.

Около 2000 сотрудников полиции будут нести вахту в ночь с 31 на 1 января. На междугородних и городских трассах будет осуществляться проверка документов. Для сбора данных о проходящих вечеринках, в том в частных квартирах и на природе, планируется использовать дроны и вертолеты. Особое внимание будет уделяться частным виллам, циммерам и общественным паркам.

Во многих районах полиция уже составила карты районов, нанеся на них дома, в которых, по их данным, будут проводиться вечеринки.


В полиции также обещают с особым вниманием относиться к звонкам жителей, жалующихся на шум у соседей.

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