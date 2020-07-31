11% читателей NEWSru.co.il за время коронавирусного кризиса завели домашних животных. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос "Домашние животные в вашей жизни". В опросе, который проводился в течение одних суток, 30-31 июля, приняли участие 1266 респондентов (1067 из них ответили на все 17 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

У 80% опрошенных есть домашние животные. Причем у 11% новые домашние питомцы появились за время коронавирусного кризиса (с марта 2020 года), и 7% вскоре планируют завести новых домашних животных.

Почти у 53% участников опроса дома есть кошка, у 44% – собака. У 8% – рыбки, у 4% – птицы.

В детстве у 59% дома была кошка, у 53% – собака, у 29% – рыбки, у 21% – птицы, у 18% – хомяк, у 15% – черепаха.

Читателям было предложено сделать выбор: "Кошка или собака?" 41% выбрали ответ "люблю и собак, и кошек", 31% – "собака", 23% – "кошка". 3% заявили, что не любят ни тех, ни других.

Почти 76% тех, у кого есть собака или кошка, признались, что пускают их в свою постель.

Судя по результатам опроса почти все респоденты, у которых дома есть животные, уделяют внимание их сбалансированному питанию. При этом немного больше тех, кто полагается на собственный опыт, информацию из интернета и советы знакомых, чем тех, кто при выборе корма старается консультироваться с ветеринаром.

58% кормят домашних животных сухим кормом, 42% предпочитают давать комибинированное питание. 6% признались, что дают животным то, что едят сами, и то, что остается со стола. Почти 5% дают животным вареную пищу (каша, суп и т.п.). 4% кормят своих домашних животных только натуральным питанием (сырое мясо, овощи, фрукты).

58% согласны с мнением, что необходимо кастрировать собак и котов, если речь не идет о породистых животных, которых выращивают для разведения. 16% с этим не согласны.

39% согласны с мнением, что собак любых пород следует выгуливать исключительно на поводке и в наморднике. 42% с этим не согласны.

61% поддерживают запрет на ввоз в Израиль собак "опасных пород". 22% не поддерживают.

70% считают, что наказанием за жестокое обращение с животными должно быть тюремное заключение. 21% полагают, что можно ограничиться денежным штрафом.

83% опрошенных согласны с мнением, что домашние животные помогают воспитывать детей. 84% согласны с мнением, что наличие в доме животных положительно отражается на здоровье человека. 78% солидарны с мнением, что домашние животные делают человека лучше.





