Логика власти и уличное противостояние. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузер, представляющий фракцию "Дерех Эрец", стал на этой неделе человеком, на которого в Кнессете смотрят как на последнюю надежду. Его законопроект, предусматривающий перенос даты утверждения государственного бюджета, может предотвратить то, что сейчас кажется весьма вероятным: выборы в Кнессет 24-го созыва в ноябре 2020 года.

Без закона Хаузера бюджет должен быть утвержден не позднее 25 августа. И пока нет никаких признаков того, что это будет сделано. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и сменный премьер-министр Бени Ганц обмениваются воинственными заявлениями, свидетельствующими о чем угодно, кроме готовности к компромиссу. "Я не откажусь от своего требования о принятии двухгодичного бюджета", – заявил Ганц в интервью телеканалу "Решет". А его товарищ по партии, депутат Рам Шефа в интервью "Кан РЭКА" вообще сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. "Есть коалиционные соглашения, и их нужно соблюдать. Все остальное будет попыткой смешать политику и экономику", – заявил Шефа. Вряд ли для него секрет, что политика и экономика в Израиле перемешаны давно и прочно, причем чаще всего политика берет верх.

Несмотря на непримиримые декларации сторон, в политических кругах все еще не теряют надежды на спасение от выборов. "Логика говорит, что необходимо найти решение", – сказал в интервью NEWSru.co.il депутат Гидеон Саар. Логика, в данном случае, не только диктует действия на благо интересов государства. В немалой степени играет роль и логика политическая. "Ликуд" продолжает терять мандаты.

Опросы Panels Politics свидетельствуют об утрате пяти мандатов за месяц. Праворелигиозный блок, который совсем недавно уверенно набирал 64-65 мандатов, вернулся к отметке 60 мандатов. "Автоматически" правительства у Нетаниягу нет. И совершенно не очевидно, что у него есть блок. "Нет никакой гарантии, что мы порекомендуем именно Нетаниягу", – сказал в интервью на этой неделе глава "Ямина" Нафтали Беннет. Глава правительства, оставивший правый блок за бортом коалиции, отдавший министерство юстиции бывшему главе профсоюзов и не спешащий реализовать свое главное обещание, трижды данное правому лагерю – распространить суверенитет на районы Иудеи и Самарии, перестал быть само собой разумеющимся кандидатом в глазах правых политиков. Это не значит, что они порекомендуют Ганца, Лапида или Либермана. Они могут просто промолчать.

И вновь о Цви Хаузере. Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне – один из самых серьезных и ответственных депутатов Кнессета. В его окружении говорят о том, что законопроект является его персональной инициативой и не согласован ни с Ганцем, ни с Нетаниягу. Заинтересован ли в отсрочке глава правительства? Приближенные Хаузера затрудняются с однозначным ответом. С одной стороны, министр Офир Акунис несколько дней назад высказался в поддержку этого законопроекта. С другой стороны, "Ликуд" разворачивает все более активную кампанию за одногодичный бюджет. Нетаниягу, как обычно, никому не сообщает о своих истинных намерениях. Неясно, насколько они очевидны ему самому.

Тем временем, в "Ликуде" растет нервозность. В эпицентре грядущей бури находится глава фракции Мики Зоар. Его решение наказать депутатов, нарушивших коалиционную дисциплину, переполнило чашу терпения коллег по фракции. По меньшей мере, 12 из них подписали письмо с требованием сменить Зоара на посту главы фракции. Инициировал письмо депутат Шломо Караи, один из наиболее лояльных и верных Нетаниягу ликудников. "Когда Нетаниягу узнает, что творит Зоар, он поймет, что мы правы", – говорил Караи в беседах с приближенными. Пока Нетаниягу демонстрирует полную поддержку Зоару, но, если гармония во фракции не восстановится, глава фракции станет напоминать того тренера футбольной команды, владельцы которой публикуют заявление о том, что он пользуется их полной поддержкой, а на следующий день увольняют его. В Кнессете говорят о том, что санкции, наложенные на депутатов от "Ликуда" – это лишь попытка прикрыть отстранение от должности главы комиссии Кнессета по коронавирусу Ифат Шаша-Битон ("Ликуд"/"Кулану").

В "Ликуде" в эти дни вновь говорят о возможности раскола. На прошлой неделе сообщалось о том, что группа депутатов (бывших и действующих) намерена инициировать отстранение Биньямина Нетаниягу от руководства партией. В случае провала этой инициативы ее авторы намерены расколоть "Ликуд" и создать самостоятельную политическую структуру. Останавливает их печальный опыт аналогичной попытки, предпринятой Ариэлем Шароном. Избиратели "Ликуда" плохо относятся к тем, кто раскалывает партию.

Парадокс нынешней политической ситуации заключается в том, что падение "Ликуда" в опросах и ослабление праворелигиозного лагеря в целом не приближает Израиль к смене политической власти. "Еш Атид" – ТЭЛЕМ", "Кахоль Лаван" и МЕРЕЦ набирают в опросах сегодня 35-36 мандатов. На выборах в марте они набрали 40. НДИ усиливается, но несущественно. Если выборы пройдут в самое ближайшее время, и их результаты будут коррелировать с результатами опросов, глава оппозиции Яир Лапид останется в той же патовой ситуации, в которой находился ранее: он не захочет брать в коалицию Объединенный арабский список и ему будет крайне сложно прийти к соглашению с ультраортодоксальными фракциями. Без союза с теми или другими у оппозиции нет шансов сформировать коалицию. Какие бы изменения в общественном сознании не происходили, они не влияют на политический расклад.

Массовые митинги протеста, продолжающиеся под "черными флагами" на улицах городов также картины не меняют. Абстрактное требование сменить правительство само по себе многого не стоит, когда нет конкретной политической фигуры, способной стать эффективной альтернативой действующей власти. Однако происходящее на улицах наших городов не может не вызывать беспокойства, потому что все более напоминает, если не гражданскую войну, то преамбулу к ней. Нападения на полицейских с одной стороны, нападения на митингующих с другой. Противостояние сторонников Нетаниягу и его противников выплескивается на улицы, и по всем признакам это только начало.



