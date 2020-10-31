Открываются циммеры, парикмахерские и синагоги: опубликованы решения по второму этапу выхода их карантина

Вечером в субботу, 31 октября, пресс-служба канцелярии премьер-министра и пресс-служба министерства здравоохранения официально сообщили об утверждении основных положений второго этапа программы выхода из карантина. Согласно опубликованной информации, пункты второго этапа были утверждены в минувшую пятницу кабинетом министров по коронавирусу. В рамках второго этапа выхода из карантина, кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

Положения вступают в силу 1.11.2020 года в 6:00 и будут действовать до 14.11.2020.

Положение об ограничениях на проведение мероприятий и об уголовной ответственности за соответствующие нарушения вступает в силу в тот же день в 14:00.

Положение в отношении работы мест тренировок профессиональных спортсменов вступит в силу 31.10.20.