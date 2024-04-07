Йорам Швейцер: психология террора. Живы ли заложники? "Азбука геополитики" с Аркадием Мил-Маном

Йорам Швейцер, старший научный сотрудник израильского Института исследований в сфере национальной безопасности (INSS), ведущий специалист по вопросам международного терроризма, ответил на вопросы Аркадия Мил-Мана – главы программы по изучению России в INSS, экс-посла Израиля в Москве, ведущего программы "Азбука геополитики".

Швейцер полагает, что единственный шанс вернуть многих заложников – переговоры. По его мнению, освобождение путем военных операций, когда похищенные рассосредоточены на значительной территории в Газе, почти невозможно.

О психологии Яхьи Синуара. Швейцер говорит о нем, как о человеке, живущем "по понятиям", для которого исключительно важно сдержать данное обещание. Выйдя на свободу по "сделке Шалита" осенью 2011 года, он обещал, что вызволит остававшихся в израильских тюрьмах активистов ХАМАСа. При этом борьба с евреями важна для него и с религиозной точки зрения, он верит, что выполняет волю Аллаха. По мнению Швейцера, Синуар готов убить заложников и пожертвовать собой, если ситуация для него будет безвыходной. При этом в настоящее время главная задача Синуара, как полагает Йорам Швейцер, – сохранение власти ХАМАСа в Газе.

В разговоре с Мил-Маном Швейцер отмечает, что нынешняя война началась с чудовищного тактического провала, который привел к гибели множества людей и похищению сотен заложников террористами. По его мнению, активизация переговоров по освобождению заложников и стратегия противостояния Ирану вместе с умеренными арабскими странами могут вывести ситуацию из тупика.

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