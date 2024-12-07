SOHR: оппозиционные Асаду повстанцы достигли пригорода Дамаска

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), повстанцы, стремительно захватывающие один сирийский город за другим, достигли пригорода Дамаска.

Ранее сирийские повстанцы объявили, что им удалось взять под контроль город Кунейтру, расположенный недалеко от границы с Израилем.

Также силы сирийской вооруженной оппозиции установили контроль над административным центром Дераа и большей частью одноименной провинции на юге страны.

С 6 декабря город Ас-Суэйда на юго-западе Сирии больше не контролируется армией Асада и полностью захвачен силами друзских ополченцев. Повстанцы ворвались в полицейский участок и открыли тюрьму, выпустив заключенных. С фасадов зданий сорваны флаги и портреты Башара Асада.

Ранее сообщалось, что повстанцами был захвачен город Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

Силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления.

По состоянию на 6 декабря джихадисты и протурецкие силы захватили крупные города Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.