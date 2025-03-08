NYT: 41 заложник, похищенный живым 7 октября, погиб за время войны
время публикации: 08 марта 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 13:06
Издание New York Times опубликовало расследование, согласно которому 41 заложник, похищенный живым и увезенный в сектор Газы 7 октября 2023 года, погиб за время войны.
Вывод основан на расследованиях Армии обороны Израиля, судебно-медицинских экспертизах, интервью с высокопоставленными израильскими чиновниками и родственниками жертв. Согласно публикации, одни были убиты ХАМАСом, другие погибли в результате атак ЦАХАЛа, а причина смерти некоторых неизвестна.