Время зажигания субботних свечей 13 сентября 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:07, 19:22

Тель-Авив – 18:27, 19:24

Хайфа – 18:19, 19:24

Беэр-Шева – 18:29, 19:24

Эйлат – 18:18, 19:22

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Бару́х Ата́, Адона́й Элоэ́йну мэ́лэх аола́м, аше́р кидша́ну бэмицвота́в вэцива́ну лэадли́к нэр шель шабба́т" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ки теце".

В главе "Ки-Теце" содержится 74 заповеди, включая закон о красивой пленнице, наследственных правах первенца, "восставшем сыне", уважении к телу усопшего, возврате пропавшего имущества и запрет забирать птенцов в присутствии их матери. Также упоминаются запреты на килаим (смешение видов) и обязанность возводить ограду на крыше дома.

Глава описывает судебные процедуры за прелюбодеяние, изнасилование и ложные обвинения в неверности. Определенным категориям запрещено вступать в брак с евреями по крови, включая мамзеров, мужчин-прозелитов из Моава и Аммона, а также потомков Эдома и Египта до второго поколения.

Также даны законы о чистоте лагеря, выплате поденного работника, запрет на взимание процентов, законы о разводе и наказание 39 ударами за нарушение запретов Торы. Завершается глава повелением помнить зло, которое причинил Амалек.