Время зажигания субботних свечей 24 января 2025 года

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваэра":

Всевышний явился Моше и пообещал вывести Сынов Израилевых из Египта, избавить их от рабства, спасти и сделать Своим избранным народом у горы Синай, а затем привести их в землю, обещанную праотцам, в вечное владение.

Моше и Аарон неоднократно приходили к фараону с требованием от имени Бога: "Отпусти народ Мой, чтобы они служили Мне в пустыне!" Однако фараон каждый раз отказывался. Посох Аарона превращался в змея и поглощал жезлы египетских колдунов. После этого Всевышний наслал на Египет казни.

Воды Нила обратились в кровь. Землю наводнили полчища жаб. Вши появились у людей и животных. Дикие звери вторглись в города. Домашний скот погиб от мора. Египтян покрыли нарывы. С неба обрушился град с огнем. Но несмотря на всё это, "ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил Сынов Израилевых, как и предупреждал Бог Моше".