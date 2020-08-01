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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 августа 2020 г., 15:47

Иранские власти задержали лидера организации "Тондар", борца с режимом аятолл и исламом

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Иранские власти задержали лидера организации "Тондар", борца с режимом аятолл и исламом

В субботу, 1 августа, иранские власти сообщили о задержании Джамшида Шармахда, лидера нацоналистической антиисламской организации "Королевская ассамблея Ирана" ("Тондар"), в которую входят эмигранты-выходцы из Ирана, проживающие в США. Он был задержан в Калифорнии, сообщает Arab News.

Как именно была организована операция по его задержанию, не сообщается, хотя известно, что ранее иранские спецслужбы пытались выманить Шармахда из США в Иран или дружественные Ирану арабские страны.


Иранские власти утверждают, что "Тондар" базируется в Лос-Анджелесе, разрабатывая планы терактов в городах Ирана. В частности, официальный Тегеран обвиняет "Тондар" в причастности к взрыву мечети в городе Шираз в 2008 году, когда погибли 14 человек.

Иранские источники подчеркивают, что "Тондар" брала на себя ответственность за разные теракты в Иране, совершенные в течение минувших пяти лет. Жертвами терактов стали сотни людей.

"Тондар" ставит своей целью борьбу с исламом как с религией, уничтожившей персидскую культуру, и реставрацию иранской монархии. Представители этой группировки неоднократно заявляли, что она поддерживается правительством США.



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