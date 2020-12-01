"Аль-Алам": Фахризаде был ликвидирован с помощью израильского оружия, управляемого через спутник

Арабоязычный иранский телеканал "Аль-Алам" со ссылкой на анонимный "осведомленный источник" заявил о наличие доказательств причастности Израиля ("сионистского оккупационного образования") к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

По версии этого "источника", Фахризаде был ликвидирован с помощью израильского оружия, управляемого через космический спутник.

При этом было отмечено, что в подобных операциях "элементы, враждебные Исламской революции, всегда играют логистическую роль".

Накануне иранский сайт Press TV приводил заявление анонимного "информированного источника" о том, что на месте убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было найдено оружие с логотипом и спецификацией производителя из Израиля. Сайт Press TV писал про "Israeli military industry" (возможно, имеется в виду корпорация Israel Military Industries). Кроме того, в публикации приводилось заявление министерства разведки Ирана о том, что получены "новые сведения" о личностях тех, кто убил Фахризаде. В скором времени ожидается публикация этой информации.

Ликвидация Фахризаде

Сведения об обстоятельствах гибели Мохсена Фахризаде, курировавшего работы по созданию иранской атомной бомбы, противоречивы.

Достоверно известно, что он был убит в пятницу, 27 ноября, в Абасарде (пригороде Тегерана).

Иранское агентство Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абасард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

Позднее агентство Fars опубликовало новую версию случившегося, согласно которой кортеж был сначала обстрелян из автоматического оружия с дистанционным управлением, которое было установлено на грузовике Nissan, затем грузовик взорвался. По версии Fars, Мохсен Фахризаде, услышав удар пуль о кузов своего автомобиля, не понял, что произошло. Он решил, что посторонний звук стал результатом столкновения с препятствием или неисправностью двигателя, и вышел из машины, чтобы проверить. В этот момент он оказался под градом пуль. В этот момент охранник из второго автомобиля развернул его так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Fars заявляет, что инцидент продолжался около трех минут. Нападавшим не пришлось скрываться с места происшествия, поскольку они не находились там, а вся операция проводилась "дистанционно".

Власти Ирана заявили, что они вышли на след убийц, пообещав позднее опубликовать подробности.

Иранский журналист Мохамад Ахваз в своем "твиттере" написал, что местные спецслужбы разослали во все гостиницы фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Спецслужбы попросили владельцев отелей в случае обращения к ним мужчин, изображенных на снимках, разместить их в гостинице и немедленно сообщить об этом.