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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 декабря 2020 г., 23:36

СМИ: австралийка, освобожденная из иранской тюрьмы, агент "Мосада" и жена Руслана Ходорова из ШАБАКа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: австралийка, освобожденная из иранской тюрьмы, агент "Мосада" и жена Руслана Ходорова из ШАБАКа

Вечером 1 декабря иранские СМИ сообщили, что Кейли Мур-Гилберт, освобожденная из иранской тюрьмы незадолго до покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, была агентом израильской разведки. Ее муж, Руслан Ходоров, не просто израильтянин, а сотрудник Общей службы безопасности (ШАБАК).

В иранских СМИ сообщается, что отец Кейли Мур-Гилберт был евреем, она сама в 2007 году прошла гиюр в Великобритании, и с этого момента часто посещала Израиль, где выучила иврит, познакомилась со своим мужем, и была завербована израильскими спецслужбами.

Согласно этим публикациям, доктор Кейли Мур-Гилберт училась в Междисциплинарном центре в Герцлии и Институте стратегических исследований в Тель-Авиве.


В публикациях утверждается, что кураторы "Мосада" убедили ее сменить направление исследований и вместо отслеживания иранской активности в Сирии сосредоточиться на шиитской оппозиции в Бахрейне. Она прошла специальный курс подготовки, включающий изучение персидского языка, а также обращение с шифровальным оборудованием, после чего через Бахрейн была заброшена в Иран.

Иранские СМИ сообщают, что Кейли Мур-Гилберт привлекла внимание иранских спецслужб, когда слишком настойчиво пыталась организовать встречу с лидером шиитской оппозиции Бахрейна, проживающим в Иране.

33-летняя Мур-Гилберт, преподаватель кафедры Ближнего Востока университета Мельбурна, была арестована в Международном аэропорту Тегерана в 2018 году после того, как приняла участие в научной конференции. Ее обвинили в шпионаже и приговорили к 10 годам лишения свободы. Она провела в тюрьме 804 дня.

Как во время процесса, так и после него женщина отвергала все обвинения. Она неоднократно объявляла голодовку. По словам мужа правозащитницы Насрин Сотуде, Кайли трижды пыталась покончить с собой из-за тяжелых условий содержания в тюрьме "Эвин".

Из иранской тюрьмы Кейли Мур-Гилберт была освобождена в рамках сделки по обмену "заключенными". Ее обменяли на трех иранских граждан, которые были арестованы в Таиланде по подозрению в причастности к попытке теракта в 2012 году.

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СМИ: муж освобожденной из иранской тюрьмы австралийки – израильтянин

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