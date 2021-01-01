CNN: ВМС Ирана в районе Персидского залива приведены в состояние боевой готовности

В пятницу, 1 января, телеканал CNN сообщил, что ВМС Ирана в районе Персидского залива приведены в состояние боевой готовности. При этом из информации, полученной оборонным ведомством США, неясно, опасается ли Иран провокации со стороны США или готовится к "акции возмездия", приуроченной к первой годовщине ликвидации командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

В этот же день Иран обратился к СБ ООН с просьбой "призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции передислоцировал в Ирак ракеты малой дальности и беспилотные летательные аппараты. Ракеты размещены на базах проиранских вооруженных группировок, а БПЛА сосредоточены на особо охраняемых объектах на юге Ирака.

Предполагается, что Иран может воспользоваться сменой власти в США для удара не только по местам базирования американских военнослужащих в Ираке, но и по другим государствам региона. Агентство напоминает, что Тегеран возложил на Израиль ответственность за гибель ядерщика Мохсена Фахризаде.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нанесении удара по американскому посольству в Багдаде и пригрозил режиму аятолл ответными мерами. Группировка американского ВМФ в Персидском заливе пополнилась ракетными кораблями и подводной лодкой. 30 декабря США направили на Ближний Восток два бомбардировщика B-52 "в качестве сдерживающего сигнала для Ирана".