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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 октября 2020 г., 15:42

Глава парламента Ливана официально сообщил о начале переговоров с Израилем

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Председатель ливанского парламента Наби Берри

Председатель ливанского парламента Наби Берри сообщил о достижении принципиальной договоренности о начале переговоров с Израилем. Предметом переговоров станет демаркация морской границы двух государств.

Политик рассказал, что от имени Ливана переговоры будет вести армия, диалог будет вестись при посредничестве США и под эгидой ООН. Подпись под соглашением поставит и представитель миротворческого контингента ООН в Южном Ливане.

По словам Берри, сторонам предстоит общаться через посредников. Однако высокопоставленный израильский представитель утверждает, что они будут прямыми – впервые за 30 лет. В Израиле полагают, что первая встреча пройдет в штаб-квартире UNIFIL в Накуре уже после праздника Суккот.


Утром 1 октября о начале переговоров сообщила газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хизбалле". По ее сведениям, обсуждаться должна была и сухопутная граница. Согласно публикации, с посреднической миссией в середине октября в Бейрут должен прибыть заместитель государственного секретаря США по вопросам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Между Израилем и Ливаном нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон. Обе страны при расчете территории и определении границ исходят из своих соглашений с Кипром. Однако различные подходы к определению израильско-ливанской границы привели к тому, что Ливан претендует на 800 квадратных километров израильской экономической зоны.

Спорная территория является частью ливанского "блока 9", богатого природным газом. В начале февраля 2018 года контракт с Ливаном о его разведке подписал международный консорциум в составе французской Total, итальянской Eni и российским "Новотека".

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 октября 2020
"Аль-Ахбар": Израиль и Ливан начинают переговоры о сухопутной и морской границе

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